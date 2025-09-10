Η «εξωγήινη» στατιστική του Έρλινγκ Χάαλαντ

Πού θα σταματήσει ο Έρλινγκ Χάαλαντ; Ο 25χρονος επιθετικός διέλυσε ξανά τη στατιστική την Τρίτη το βράδυ σκοράροντας πέντε γκολ για την Εθνική Νορβηγίας εναντίον της (αδύναμης) Μολδαβίας στο 11-1!.

Τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο κι άλλο ένα στο δεύτερο, συνοδευόμενα από δύο ασίστ. Μια επίδοση που ανεβάζει το σύνολο των τερμάτων του σε 48 σε μόλις 45 εμφανίσεις με την Εθνική ή ένας λόγος γκολ/προς συμμετοχή 1,07.

Ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο, αν και με μια επιφύλαξη. Καθώς η Νορβηγία παίζει στην League B του Nations League, οι αντίπαλοί της έχουν λιγότερο κύρος από εκείνους άλλων Εθνικών ομάδων.

Για παράδειγμα, την περασμένη σεζόν, οι αντίπαλοι της Νορβηγίας ήταν η Αυστρία, η Σλοβενία και το Καζακστάν, ενώ και η κλήρωση των προκριματικών ομίλων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ήταν ευγενική, φέρνοντας τη Μολδαβία, το Ισραήλ, την Εσθονία και την Ιταλία, την οποία η Νορβηγία είχε συντρίψει με 3-0 την 1η αγωνιστική.

Erling Haaland vs Moldova pic.twitter.com/cIG73RLWZR — OB (@ofbmar) September 10, 2025

Η χθεσινή αντίπαλος ήταν σίγουρα λίγο λιγότερο ανταγωνιστική, αλλά ο Χάαλαντ έχει το πλεονέκτημα ότι δεν έχασε ούτε λεπτό σε αυτούς τους αγώνες, σκοράροντας γκολ όπως κανένας άλλος. Επτά «ντοπιέτες» (δύο γκολ), τέσσερα χατ-τρικ και η ιδιότητά του ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Νορβηγίας επιβεβαιώνεται.

Με 48 γκολ, είναι ήδη στο ίδιο επίπεδο με τους Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ και Αντρέι Σεφτσένκο.

Η επόμενη αποστολή του είναι να προκριθεί η Νορβηγία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και τα πράγματα έχουν ξεκινήσει καλά, με πέντε νίκες σε πέντε αγώνες και μια εκπληκτική διαφορά τερμάτων (+21), η οποία θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην αναμενόμενη μονομαχία με την Ιταλία.

Στην επόμενη διακοπή, τον Οκτώβριο, οι Σκανδιναβοί θα υποδεχτούν το Ισραήλ και στη συνέχεια τη Νέα Ζηλανδία για ένα φιλικό. Δύο προσιτοί αντίπαλοι, εναντίον των οποίων ο Χάαλαντ θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω τα στατιστικά του.

Ήδη, είναι ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει τρεις «πεντάρες» στον 21ο αιώνα: εναντίον Λειψίας, Λούτον Τάουν με τη Μάντσεστερ Σίτι και κατά της Μολδαβίας με τη Νορβηγία. Αυτοί οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί, αλλά δεν θα πείσουν απαραίτητα όλους τους σκεπτικιστές.

Αν ο Χάαλαντ θέλει να θεωρείται ο καλύτερος επιθετικός στον πλανήτη, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και στους επόμενους τρεις αγώνες της Μάντσεστερ Σίτι: εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Νάπολι στο Champions League και της Άρσεναλ.

