Super League: Mvp για τον Αύγουστο ο Τσικίνιο

Ο Τσικίνιο του Ολυμπιακού αναδείχθηκε Mvp για τον Αύγουστο στη Super League. Ο Πορτογάλος μέσος, ήταν πρωταγωνιστής στην νίκη της ομάδας του στο Βόλο, έχοντας γκολ και ασίστ με τακουνάκι!

Ο έμπειρος χαφ πήρε το 57,77% των ψήφων, ενώ τον ακολούθησε με μεγάλη διαφορά ο Πέτρος Μάνταλος της ΑΕΚ, με 21,55%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:

1: Τσικίνιο 57,77%

2: Π. Μάνταλος 21,55%

3: Κ. Ντεσπόντοφ 12,21%

4: Χ. Αγκίρε 4,60%

5: Α. Όζμπολτ 3,47%

6: Π. Μίχορλ 0,40%