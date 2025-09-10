Logo Image

Super League: Mvp για τον Αύγουστο ο Τσικίνιο

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI)

Ο μέσος του Ολυμπιακού αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης των πρώτων αγωνιστικών στο ελληνικό πρωτάθλημα

Ο Τσικίνιο του Ολυμπιακού αναδείχθηκε Mvp για τον Αύγουστο στη Super League. Ο Πορτογάλος μέσος, ήταν πρωταγωνιστής στην νίκη της ομάδας του στο Βόλο, έχοντας γκολ και ασίστ με τακουνάκι!

Ο έμπειρος χαφ πήρε το 57,77% των ψήφων, ενώ τον ακολούθησε με μεγάλη διαφορά ο Πέτρος Μάνταλος της ΑΕΚ, με 21,55%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:

1: Τσικίνιο 57,77%
2: Π. Μάνταλος 21,55%
3: Κ. Ντεσπόντοφ 12,21%
4: Χ. Αγκίρε 4,60%
5: Α. Όζμπολτ 3,47%
6: Π. Μίχορλ 0,40%

