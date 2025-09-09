Ν. Ανδρουλάκης για Εθνική Μπάσκετ: Είμαστε όλοι δίπλα σας

Με ανάρτηση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την περηφάνεια του για την Εθνική ομάδα μπάσκετ που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket μετά την νίκη της επί της Λιθουανίας.

«Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους. Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία. Είμαστε όλοι δίπλα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή του για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.