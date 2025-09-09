Συγκινητικός ο Παπανικολάου: Ευλογημένοι που το ζούμε, στενάχωρο αυτό που γίνεται στα social media

Εμφανώς συγκινημένος για την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδος στα ημιτελικά του Eurobasket εμφανίστηκε ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος έβαλε στη θέση τους, εκείνους που δημιουργούν τοξικότητα στα social media, με αφορμή τα όσα διάβασε μετά την ήττα της Εθνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο από την Δανία.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

”Το θέλαμε πάρα πολύ, δεν έχουμε κερδίσει κάτι, όπως είπε και ο Γιάννης, δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα. Δώσαμε στον εαυτό μας, μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά, δεν μένει παρά να το κυνηγήσουμε. Είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό. Θέλω να πω κάτι, είναι ευκαιρία μετά από νίκη. Χθες το βράδυ μετά την ήττα στο ποδόσφαιρο, στα σόσιαλ media είδα να μειώνουν αυτά τα παιδιά, εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο είναι, πως δεν βλέπω μόνο μικρά παιδιά που έχουν μάθει έτσι, βλέπω και μεγαλύτερους να κρίνουν παιδιά που έχουν διαγράψει μια πορεία. Όλοι οι γονείς λέμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί. Πως περιμένουμε αύριο να γίνει αυτό; Ποιό είναι το παράδειγμα; Αυτό το βλέπουμε στον αθλητισμό αλλά είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Πρέπει όλοι να αλλάζουμε αυτό το τσιπάκι και να μην βλέπουμε πάντα την τοξικότητα και τα άσχημα”.