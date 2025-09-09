Σπανούλης: Θα είμαστε έτοιμοι για την Τουρκία

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος μίλησε για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket και το μεγάλο ματς που έρχεται την Κυριακή.

Η Εθνική Ελλάδος προκρίθηκε απόψε στα ημιτελικά του Eurobasket και το βράδυ της Παρασκευής θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την επιτυχία της ομάδας του και το μεγάλο ματς που έρχεται.

Συγκεκριμένα, δήλωσε:

”Έχουμε έναν αγώνα μπροστά να ετοιμαστούμε για να είμαστε έτοιμοι. Την ψάχναμε χρόνια αυτή την νίκη, λέει πολλά, μπορεί να λέει και τίποτα. Ήμασταν εξαιρετικοί σε άμυνα και επίθεση, απέναντι σε πολύ καλή άμυνα βάλαμε σχεδόν 90 πόντους απόψε. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Θα είμαστε έτοιμοι για την Τουρκία, με μία μέρα παραπάνω ξεκούραση”.