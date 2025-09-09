Logo Image

Eurobasket: Στους «4» προκρίθηκε η Εθνική Ελλάδας νικώντας τη Λιθουανία και «βλέπει» μετάλλιο

EUROKINISSI

Για πρώτη φορά μετά το 2009 επιστρέφει στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στον δρόμο για το μετάλλιο

Πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση κι έχοντας σε τρομερό βράδυ τους Γιάννη και Κώστα Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Βασίλη Τολιόπουλο, η Εθνική Ελλάδος με μία μπασκετική παράσταση υψηλού επιπέδου νίκησε την Λιθουανία με 87-76 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket, εκεί όπου την περιμένει η Τουρκία την Παρασκευή.

Παράλληλα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έβαλε τέλος στην… κατάρα των τελευταίων 16 ετών και βρίσκεται ξανά στους «4» μίας μεγάλης διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά το 2009!

H Eλλάδα δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και η Λιθουανία προηγήθηκε στην αρχή με 7-0. Στο 7′, όμως, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη προηγήθηκε με 13-12, έπειτα με 24-19 και ξέφυγε στο σκορ στο 15′, 35-24, χάρη στον Γιάννη που ήταν καταπληκτικός ξανά στο επιθετικό κομμάτι με 15 πόντους(6/9 δίποντα), τον Κώστα Αντετοκούνμπο με τέσσερις τάπες αλλά και τις λύσεις του Τολιόπουλου από την περιφέρεια με 3/4 τρίποντα.

Με πρωταγωνιστή τον ανίκητο στην ρακέτα Βαλαντσιούνας(15 πόντοι με 6/7 δίποντα), ο αποψινός αντίπαλος της χώρας μας έκλεισε την «ψαλίδα» και μείωσε στον πόντο(39-38) στο 19′. Ένα γρήγορο 5-0, έστειλε την ”γαλανόλευκη” στα αποδυτήρια, μπροστά με 44-38.

Στο δεύτερο μέρος, η Ελλάδα κατάφερε γρήγορα να επιστρέψει σε διαφορά ασφαλείας(51-41 στο 24′) και με καταπληκτική άμυνα να παραμείνει σε ρόλο οδηγού μέχρι και το φινάλε. Έξι λεπτά πριν το τέλος το 71-55 δεν άφηνε κανένα περιθώριο επιστροφής στους Λιθουανούς και στο 37′ το 76-60, είχε επί της ουσίας ”κλειδώσει” το τελικό αποτέλεσμα.

Το ροζ φύλλο αγώνα ήρθε με το τελικό 87-76 και πλέον η Εθνική κοιτάζει τον ημιτελικό της Παρασκευής κόντρα στην Τουρκία.

Για την ομάδα του Σπανούλη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 29 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προσέφερε 4 πόντους, 4 τάπες, 5 ασίστ, ο Κώστας Σλούκας 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ο Βασίλης Τολιόπουλος 17 πόντους.

Για τους ηττημένους ο Βαλαντσιούνας πάλευε μόνος του αλλά δεν ήταν αρκετός. Ο έμπειρος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 44-38, 64-52, 87-76.

Δείτε πώς εξελίχθηκε όλος ο αγώνας εδώ.

