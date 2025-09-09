Eurobasket: Στους «4» προκρίθηκε η Εθνική Ελλάδας νικώντας τη Λιθουανία και «βλέπει» μετάλλιο

Πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση κι έχοντας σε τρομερό βράδυ τους Γιάννη και Κώστα Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Βασίλη Τολιόπουλο, η Εθνική Ελλάδος με μία μπασκετική παράσταση υψηλού επιπέδου νίκησε την Λιθουανία με 87-76 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket, εκεί όπου την περιμένει η Τουρκία την Παρασκευή.

vs. Absolute cinema in the FIBA EuroBasket 2025 Semi-Finals. pic.twitter.com/RBOuPybOBE — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Παράλληλα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έβαλε τέλος στην… κατάρα των τελευταίων 16 ετών και βρίσκεται ξανά στους «4» μίας μεγάλης διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά το 2009!

Hellas will compete for a #EuroBasket medal for the first time since 2009! https://t.co/bw5nXF8BGu — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Hellas are back in the #EuroBasket Semi-Finals after fighting past Lithuania 87-76 in front of more than 10000 fans! pic.twitter.com/LL24auraWm — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

H Eλλάδα δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και η Λιθουανία προηγήθηκε στην αρχή με 7-0. Στο 7′, όμως, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη προηγήθηκε με 13-12, έπειτα με 24-19 και ξέφυγε στο σκορ στο 15′, 35-24, χάρη στον Γιάννη που ήταν καταπληκτικός ξανά στο επιθετικό κομμάτι με 15 πόντους(6/9 δίποντα), τον Κώστα Αντετοκούνμπο με τέσσερις τάπες αλλά και τις λύσεις του Τολιόπουλου από την περιφέρεια με 3/4 τρίποντα.

Με πρωταγωνιστή τον ανίκητο στην ρακέτα Βαλαντσιούνας(15 πόντοι με 6/7 δίποντα), ο αποψινός αντίπαλος της χώρας μας έκλεισε την «ψαλίδα» και μείωσε στον πόντο(39-38) στο 19′. Ένα γρήγορο 5-0, έστειλε την ”γαλανόλευκη” στα αποδυτήρια, μπροστά με 44-38.

Greece got a good one coming up in Alexandros Samodurov. #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/1SP1DLx6W1 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Στο δεύτερο μέρος, η Ελλάδα κατάφερε γρήγορα να επιστρέψει σε διαφορά ασφαλείας(51-41 στο 24′) και με καταπληκτική άμυνα να παραμείνει σε ρόλο οδηγού μέχρι και το φινάλε. Έξι λεπτά πριν το τέλος το 71-55 δεν άφηνε κανένα περιθώριο επιστροφής στους Λιθουανούς και στο 37′ το 76-60, είχε επί της ουσίας ”κλειδώσει” το τελικό αποτέλεσμα.

Το ροζ φύλλο αγώνα ήρθε με το τελικό 87-76 και πλέον η Εθνική κοιτάζει τον ημιτελικό της Παρασκευής κόντρα στην Τουρκία.

Για την ομάδα του Σπανούλη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 29 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προσέφερε 4 πόντους, 4 τάπες, 5 ασίστ, ο Κώστας Σλούκας 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ο Βασίλης Τολιόπουλος 17 πόντους.

Για τους ηττημένους ο Βαλαντσιούνας πάλευε μόνος του αλλά δεν ήταν αρκετός. Ο έμπειρος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 44-38, 64-52, 87-76.

Δείτε πώς εξελίχθηκε όλος ο αγώνας εδώ.