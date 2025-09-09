Ο Άρης ανακοίνωσε τον Χιμένεθ

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μανόλο Χιμένεθ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ισπανός προπονητής με τις τέσσερις θητείες (!) στον πάγκο της ΑΕΚ γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1964 στο Αραχάλ.

Μετά από μια πλούσια καριέρα ως ποδοσφαιριστής αφιερωμένη στη Σεβίλλη, ο Χιμένεθ ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του στη Β ομάδα των Ανδαλουσιανών.

Συνεργάτες του νέου προπονητή του Άρη θα είναι οι Χεσούς Καλντερόν, Ντιμίτρο Τσιγκρίνσκι (βοηθοί προπονητή), Πάμπλο Αράνς (προπονητής φυσικής κατάστασης) και Χάκομπο Σανθ (προπονητής τερματοφυλάκων).