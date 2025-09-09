Στο Πανθεσσαλικό» Κηφισιά-Παναθηναϊκός, ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι Κηφισιά-Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με ώρα έναρξης στις 18:00.

Αυτό αποφασίστηκε στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο της Σούπερ Λίγκας, καθώς η ομάδα των βορείων αντιμετωπίζει και φέτος πρόβλημα με την έδρα της.

Ακόμα, η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τελεστεί στο Παγκρήτιο, καθώς το γήπεδο του Ηρακλείου κρίνεται ως ακατάλληλο λόγω της κακής κατάστασης του χλοοτάπητα.

Πρόθεση της Λίγκας είναι να γίνει το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, όμως εάν δεν καταστεί εφικτό να είναι έτοιμη εγκαίρως η απαιτούμενη υποδομή (ημιαυτόματο οφσάιντ, goal-line technology) το ματς θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στο «Απ. Νικολαΐδης» χωρίς θεατές, λόγω της τιμωρίας του ΟΦΗ από τον τελικό του Κυπέλλου.