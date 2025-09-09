Πρόστιμο και αποκλεισμός από το Σούπερ Καπ 2026 για Παναθηναϊκό 

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ και ποινή αποκλεισμού από το Σούπερ Καπ του 2026.

Αυτό συνέβη μετά τη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στην εφετινή διοργάνωση, που θα διεξαχθεί στη Ρόδο το διάστημα 26-27 Σεπτεμβρίου.

Τη θέση του «τριφυλλιού» στο φετινό Σούπερ Καπ θα πάρει η Καρδίτσα. Οι «πράσινοι» είχαν καταθέσει πρόταση για αναμόρφωση του θεσμού, η οποία δεν έγινε δεκτή.

Εν συνεχεία, δήλωσαν αδυναμία συμμετοχής λόγω της παρουσίας τους στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που για το 2025 θα φιλοξενηθεί στην Αυστραλία.