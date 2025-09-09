Η Νότιγχαμ Φόρεστ προσέλαβε τον Άγγελο Ποστέκογλου

Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά την απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τα καθήκοντά του το πρωί της Τρίτης.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός θα είναι στον πάγκο για την επίσκεψη της Φόρεστ στην Άρσεναλ για την Πρέμιερ Λιγκ το Σάββατο και θα συνοδεύεται από αρκετά μέλη του πρώην προπονητικού επιτελείου της Τότεναμ.

Ο 60χρονος προπονητής ήταν εξαρχής ένας από τους κορυφαίους υποψήφιους για να αντικαταστήσει τον Νούνο στο «Σίτι Γκράουντ», έχοντας αποχωρήσει από την Τότεναμ τον Ιούνιο – εβδομάδες μετά την κατάκτηση του τίτλου του Europa League με την ομάδα του βόρειου Λονδίνου.

«Φέρνουμε έναν προπονητή στην ομάδα που έχει ένα αποδεδειγμένο και συνεπές ρεκόρ κατακτήσεων τροπαίων», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης.

«Η εμπειρία του στην προπονητική ομάδων στο υψηλότερο επίπεδο, μαζί με την επιθυμία του να χτίσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Φόρεστ, τον καθιστά έναν φανταστικό άνθρωπο για να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας και να πετύχουμε με συνέπεια όλες τις φιλοδοξίες μας».

Ο Ποστέκογλου είχε έρθει σε επαφή με την Αλ Αχλί, η οποία τον θεωρούσε υποψήφιο για αλλαγή προπονητή, αλλά η συμφωνία δεν επιτεύχθηκε, ενώ η Μπρέντφορντ, η οποία διόρισε τελικά τον Κιθ Άντριους, επικοινώνησε μαζί του για την αντικατάσταση του Τόμας Φρανκ αυτό το καλοκαίρι.

Η απόλυση του Ποστέκογλου ήρθε μετά την κατάκτηση του πρώτου μεγάλου τροπαίου από την ομάδα του βόρειου Λονδίνου μετά από 17 χρόνια, με νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League.

Ωστόσο, η ομάδα τερμάτισε 17η στην κορυφαία κατηγορία και οι 22 ήττες της ήταν οι περισσότερες από οποιαδήποτε ομάδα που δεν υποβιβάστηκε σε μια σεζόν 38 αγώνων της Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Ποστέκογλου πέρασε δύο δεκαετίες προπονώντας στην Αυστραλία σε πολλούς συλλόγους και στις ακαδημίες της χώρας, πριν προπονήσει την Εθνική Ανδρών στο διάστημα μεταξύ 2013 και 2017.

Στη συνέχεια εργάστηκε στην ιαπωνική Γιοκοχάμα Φ. Μαρίνος, με την οποίο κέρδισε τον τίτλο της J-League το 2019 και πέντε εγχώρια τρόπαια – συμπεριλαμβανομένου του τίτλου πρωταθλήματος Σκωτίας σε κάθε σεζόν – σε δύο περιόδους με τη Σέλτικ.

Οδήγησε την Τότεναμ στην πέμπτη θέση στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής της (2023-24), αλλά η επόμενη περίοδος συνοδεύτηκε από μια αξιοσημείωτη πτώση στην Αγγλία, παρά την κατάκτηση του τίτλου στο Europa League.

Το χρονικό της απόλυσης του Νούνο

Πριν από μερικές εβδομάδες υπήρξε μια σημαντική διαμάχη μεταξύ του Νούνο Εσπίριτο Σάντο και του νέου επικεφαλής ποδοσφαίρου της Φόρεστ, Έντου, με τη σχέση τους να βρίσκεται σε μια δυνητικά ανεπανόρθωτη κατάσταση.

Η εσωτερική σύγκρουση συνεχιζόταν εδώ και μήνες και σε αυτό το διάστημα ο Νούνο είχε μιλήσει ανοιχτά στα μέσα ενημέρωσης για τη σχέση του με τον ιδιοκτήτη της Φόρεστ, λέγοντας πριν από τον αγώνα της ομάδας του εναντίον της Κρίσταλ Πάλας ότι είχε «αλλάξει» και ότι «δεν ήταν τόσο κοντά».

Είχε επίσης μιλήσει για την απογοήτευσή του με τις καλοκαιρινές μεταγραφές του συλλόγου, λέγοντας ότι ήταν «πολύ ανήσυχος» για την ομάδα του την παραμονή της νέας σεζόν.

Ο σύλλογος κινήθηκε γρήγορα τις επόμενες εβδομάδες για να ολοκληρώσει μια συμφωνία-ρεκόρ για τον Ομάρι Χάτσινσον από την Ίπσουιτς, ενώ υπέγραψε επίσης τους Τζέιμς ΜακΑτί, Αρνό Καλιμουέντο και Ντάγκλας Λουίζ μεταξύ των 13 καλοκαιρινών μεταγραφών.

Η Φόρεστ έχει συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς στους τρεις πρώτους αγώνες της στην Πρέμιερ Λιγκ, με τον Νούνο να διευθύνει τον τελευταίο αγώνα της στην ήττα με 3-0 εντός έδρας από τη Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ, πριν από τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.