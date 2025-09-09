Logo Image

Τέλος από τον Άρη ο Ουζουνίδης

ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Αντικαταστάτης του θα είναι ο Ισπανός Μανόλο Χιμένεθ

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την Τρίτη (9/9) την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Η εξέλιξη είχε δρομολογηθεί μετά την εντός έδρας ήττα (0-2) από τον Παναιτωλικό για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

«Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια», ανέφερε μεταξύ άλλων η ΠΑΕ, που ετοιμάζεται να ανακοινώσει τον Μανόλο Χιμένεθ.

Σε 22 αγώνες υπό την καθοδήγηση του Ουζουνίδη ο Άρης μέτρησε δέκα νίκες, έξι ισοπαλίες κι άλλες τόσες ήττες.

Ο έμπειρος προπονητής πιστώθηκε την κατάληψη της πέμπτης θέσης και την έξοδο στα προκριματικά του Conference League, χρεώθηκε όμως και τον αποκλεισμό από την Αράζ από τον πρώτο μόλις γύρο της φετινής ευρωπαϊκής εξόδου του.

