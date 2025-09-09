Logo Image

Γάλλος ποδηλάτης συνελήφθη στη Ρωσία

Αθλητικά

Γάλλος ποδηλάτης συνελήφθη στη Ρωσία

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde πρόκειται για 44χρονο αθλητή δρόμων αντοχής

Ένας Γάλλος υπήκοος συνελήφθη στη Ρωσία και κρίθηκε προφυλακιστέος, γνωστοποίησαν γαλλικές διπλωματικές πηγές, αρνούμενες να δώσουν την ταυτότητα του ατόμου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, πάντως, πρόκειται για 44χρονο Γάλλο ποδηλάτη δρόμων αντοχής.

«Ο Σοφιάν Σεχιλί (…) συνελήφθη στο Βλαδιβοστόκ, στην ρωσική Άπω Ανατολή, στο τέλος του σχεδίου του να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για την ποδηλατική διάσχιση της Ευρασίας, μια διαδρομή που συνδέει τη Λισαβόνα με το Βλαδιβοστόκ», έγραψε η γαλλική εφημερίδα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube