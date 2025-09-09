Γάλλος ποδηλάτης συνελήφθη στη Ρωσία

Ένας Γάλλος υπήκοος συνελήφθη στη Ρωσία και κρίθηκε προφυλακιστέος, γνωστοποίησαν γαλλικές διπλωματικές πηγές, αρνούμενες να δώσουν την ταυτότητα του ατόμου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, πάντως, πρόκειται για 44χρονο Γάλλο ποδηλάτη δρόμων αντοχής.

«Ο Σοφιάν Σεχιλί (…) συνελήφθη στο Βλαδιβοστόκ, στην ρωσική Άπω Ανατολή, στο τέλος του σχεδίου του να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για την ποδηλατική διάσχιση της Ευρασίας, μια διαδρομή που συνδέει τη Λισαβόνα με το Βλαδιβοστόκ», έγραψε η γαλλική εφημερίδα.