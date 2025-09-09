Συμβιβασμός Μάντσεστερ Σίτι – Πρέμιερ Λιγκ

Η Μάντσεστερ Σίτι και η Πρέμιερ Λιγκ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την αγωγή του συλλόγου κατά της αγγλικής λίγκας, σχτικά με τους κανόνες που εισήχθησαν για τις Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (APT).

Η συμφωνία σημαίνει ότι «τα μέρη συμφώνησαν να τερματίσουν τη διαδικασία. Η συμφωνία αυτή θέτει τέλος στη διαμάχη μεταξύ των μερών σχετικά με τους κανόνες APT. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Μάντσεστερ Σίτι αποδέχεται ότι οι ισχύοντες κανόνες APT είναι έγκυροι και δεσμευτικοί», ανακοίνωσε η λίγκα.

Η διαμάχη προέκυψε από την επιθυμία της Μάντσεστερ Σίτι, υποστηριζόμενη από άλλους συλλόγους όπως η Νιούκαστλ, να αντιταχθεί στην εφαρμογή κανόνων που εμπόδιζαν τη χορηγία από συνδεδεμένα μέρη εάν κριθούν εκτός αγοράς, χωρίς να περιορίζουν τις πληρωμές των μελών, επικαλούμενη την υπόθεση της Άρσεναλ.