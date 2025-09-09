Logo Image

Συμβιβασμός Μάντσεστερ Σίτι – Πρέμιερ Λιγκ

Αθλητικά

Συμβιβασμός Μάντσεστερ Σίτι – Πρέμιερ Λιγκ

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία προκειμένου να τερματίσουν τη μεταξύ τους διελκυστίνδα

Η Μάντσεστερ Σίτι και η Πρέμιερ Λιγκ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την αγωγή του συλλόγου κατά της αγγλικής λίγκας, σχτικά με τους κανόνες που εισήχθησαν για τις Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (APT).

Η συμφωνία σημαίνει ότι «τα μέρη συμφώνησαν να τερματίσουν τη διαδικασία. Η συμφωνία αυτή θέτει τέλος στη διαμάχη μεταξύ των μερών σχετικά με τους κανόνες APT. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Μάντσεστερ Σίτι αποδέχεται ότι οι ισχύοντες κανόνες APT είναι έγκυροι και δεσμευτικοί», ανακοίνωσε η λίγκα.

Η διαμάχη προέκυψε από την επιθυμία της Μάντσεστερ Σίτι, υποστηριζόμενη από άλλους συλλόγους όπως η Νιούκαστλ, να αντιταχθεί στην εφαρμογή κανόνων που εμπόδιζαν τη χορηγία από συνδεδεμένα μέρη εάν κριθούν εκτός αγοράς, χωρίς να περιορίζουν τις πληρωμές των μελών, επικαλούμενη την υπόθεση της Άρσεναλ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube