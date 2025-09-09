Ευρωμπάσκετ 2025: Με Λιθουανία για την τετράδα η Εθνική

Για την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 θα αγωνιστεί απόψε (9/9, 21:00) στη Ρίγα η Εθνική ομάδα μπάσκετ των Ανδρών, με αντίπαλο τη Λιθουανία.

Αυτονόητος στόχος η παρουσία της στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και κατ΄ επέκταση στη ζώνη των μεταλλίων για δέκατη φορά στην ιστορία της, 16 χρόνια μετά την τελευταία φορά, καθώς το 2009 στην Πολωνία η Ελλάδα ήταν «χάλκινη».

«Είμαστε έτοιμοι, δεν προετοιμαζόμαστε τώρα για αυτό, είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για τα νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας», υπογράμμισε ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας Βασίλης Σπανούλης μιλώντας στον Τύπο μετά την προπόνηση της Δευτέρας.

«Εγώ κοιτάω το τώρα. Όσο το λέτε τα χρόνια θα γίνουν 26, 36 και 56. Αν το αφήσουμε και να ζήσουμε τη στιγμή μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό, μας πονάει αυτό το πράγμα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει μόνο το παιχνίδι και πώς θα είμαστε έτοιμοι για την Λιθουανία», συμπλήρωσε ο Σπανούλης.

Από την πλευρά του, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν επίσης ξεκάθαρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα meridiansport.

«Νομίζω ότι έχουμε την ποιότητα για το χρυσό, γι’ αυτό είμαστε εδώ», είπε ο ομογενής γκαρντ του Ολυμπιακού, ενώ χαρακτήρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θαύμα της φύσης.

«Είναι ασταμάτητος. Είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Είναι ένα πραγματικό θαύμα της φύσης, ο τρόπος που τελειώνει στο transition, κάτω από το καλάθι, κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό», δήλωσε.

Αναφορικά με την ομάδα από τη χώρα της Βαλτικής, οι Λιθουανοί έχουν την απώλεια του πόιντ γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου, Ρόκας Γιοκουμπάιτις.