Παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Δανίας η Εθνική Ελλάδος

Μακριά από το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο έμεινε απόψε η Εθνική Ελλάδος, η οποία παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Δανίας και ηττήθηκε με 3-0 στο ”Γεώργιος Καραϊσκάκης” στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής.

Στο πρώτο μέρος το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν είχε καλή εικόνα, έκανε εύκολα το λάθος στη μεσαία γραμμή και επέτρεπε στους Δανούς με λίγες επαφές να απειλούν την εστία του Τζολάκη. Οι φιλοξενούμενοι μέσα από την πίεση στους χαφ της Ελλάδας κατάφεραν να κυριαρχήσουν.

Στο 30′ ο Φρόχολντ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τζολάκη στο τετ α τετ αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Νταμσγκαρντ με σουτ εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ. Μάλιστα, λίγο έλειψε οι Δανοί να κάνουν το 2-0 αλλά ο Τζολάκης με τα πόδια έδιωξε το σουτ του Χόιμπεργκ. Ενδεικτική της κακής εικόνας της Ελλάδας, ήταν το γεγονός που δεν μπόρεσε να απειλήσει ούτε στιγμή την εστία του Σμάιχελ.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκε πιο δυνατά αλλά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει απειλή. Στη πρώτη κακή στιγμή αμυντικά, η Δανία πέτυχε και δεύτερο γκολ.

Ο Κρίστενσεν στο 62′ έφτασε ανενόχλητος έξω από την περιοχή και με υπέροχο τελείωμα έστειλε την μπάλα στο πλεκτό. Η Ελλάδα προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, πίεσε, είχε μια καλή στιγμή με κεφαλιά του Κουλιεράκη αλλά στο 81′ ο Χόιλουντ ολοκλήρωσε μια εξαιρετική κόντρα επίθεση και μετά το δοκάρι του Ντοργκού, είχε εύκολο έργο στην κενή εστία, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Έπειτα από αυτό το αποτέλεσμα και την νίκη της Σκωτίας στην έδρα της Λευκορωσίας, η Δανία είναι στην κορυφή του γκρουπ με 4 πόντους, όπως και η Σκωτία με τους ίδιους βαθμούς. Ακολουθεί η Ελλάδα με 3 και η Λευκορωσία ουραγός, χωρίς πόντο.

Στο επόμενο ”παράθυρο” των εθνικών στις αρχές Οκτωβρίου(9&12), η Ελλάδα έχει δύο εκτός έδρες αποστολές. Στη Γλασκώβη και στην Κοπεγχάγη, αναμετρήσεις που θα κρίνουν πολλά.