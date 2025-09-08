Σπανούλης για Λιθουανία: Κοιτάζω το τώρα, δεν με ενδιαφέρει η αρνητική παράδοση

Η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τρίτης (21:00, ΕΡΤ) την Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket, θέλοντας να βάλει τέλος στην αρνητική παράδοση 16 ετών, χωρίς πρόκριση σε ημιτελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.

O Βασίλης Σπανούλης, όμως, δεν έχει στο μυαλό του την αρνητική παράδοση και σκέφτεται μόνο το παιχνίδι που έρχεται.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πρώτη μέρα της προετοιμασίας για αυτά τα ματς και είμαστε έτοιμοι και συνειδητοποιημένοι το τι πρέπει να κάνουμε και να εκτελέσουμε το πλάνο μας»,

Για το ότι η Εθνική έχει να κερδίσει νοκ-άουτ σε αυτή τη φάση 16 χρόνια: «Αυτό είναι για εσάς τα 16 χρόνια, το λέτε συνέχεια και δεν μου αρέσει καθόλου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό, κοιτάω το τώρα. Όσο το λέτε θα γίνουν 26, 36, 56. Αν ζήσουμε τη στιγμή μπορεί να αλλάξει το πράγμα αυτό. Μας πονάει όλους μας αλλά εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό ματς και η Λιθουανία».

Για τους διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να κερδίσει η ομάδα: «Αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Να ανταπεξέλθεις σε κάθε μέρα, το ματς είναι live και πρέπει να προσαρμοστείς. Και χθες δείξαμε μια πτυχή του εαυτού μας που δεν είχαμε δείξει. Όπως δείξαμε με το Μαυροβούνιο στο φιλικό που βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε».

Για την μια μέρα παραπάνω ξεκούραση της Λιθουανίας: «Για αυτό παίζουν μπάσκετ οι παίκτες για αυτό προετοιμάστηκαν. Μαζευτήκαμε για όλα τα ματς. Όλα είναι στο μυαλό, η κούραση ξεπερνιέται από την δίψα για διάκριση».

Για τα ποσοστά στα τρίποντα

Για τα καλά ποσοστά στα τρίποντα: «Είχαμε καλό spacing, είχαμε αλτρουισμό, θα το κάναμε και χθες με το Ισραήλ, αλλά είχαμε διαφορετικά σουτ σε σχέση με την πρώτη φάση. Στην Κύπρο οι αντίπαλοι έκαναν παγίδες στον Γιάννη, χθες το Ισραήλ δεν το έκανε. Όταν το σουτ είναι από μέσα προς τα έξω ή με έξτρα πάσα, είναι πολύ καλό. Εμείς θα πάρουμε αυτό που μας δίνουν οι αντίπαλοι. Αν μας δίνουν το ένας με έναν με τον Γιάννη, θα πάμε στο low post. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε άμυνα. Τα παιδιά είναι έτοιμα να σουτάρουν ή να πασάρουν την μπάλα».

Για τους χαμένους αιφνιδιασμούς χθες: «Πιο απλοποιημένο παιχνίδι από αυτό που παίζουμε δεν υπάρχει. Κατεβαίνουμε και δίνουμε την μπάλα στον Γιάννη. Κι έχουμε καλό spacing. Παίζει πικ εν ρολ ο Σλούκας και έχουμε το ίδιο, γιατί έχουμε τους κατάλληλους παίκτες, καλούς δημιουργούς, καλούς off ball παίκτες. Το να σου γλιστρήσει η μπάλα δεν με ενδιαφέρει, δεν θα ρίξω ευθύνη σε κάποιον γι’ αυτόν. Με νοιάζουν άλλα πράγματα περισσότερο».

Για τη Λιθουανία: «Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ physical, τρέχουν πάρα πολύ, παίζουν σε μεγάλη ένταση, έχουν δυνατότητες και αδυναμίες που έχουμε αντιμετωπίσει. Πιστεύω πως θα είμαστε συγκεντρωμένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».