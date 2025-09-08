Eπίσημη η επιστροφή Διούδη στον Άρη

O Άρης ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη, ο οποίος θα ξαναφορέσει την φανέλα του συλλόγου που τον ανέδειξε. Ο έμπειρος κίπερ αγωνίστηκε πέρσι στο τουρκικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Γκαζιάντεπ.

Η σχετικά ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Διούδη για τα επόμενα δύο χρόνια. Για το προφίλ του Σωκράτη Διούδη, ο οποίος γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1993 στη Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.

Ξεκινώντας από τις ακαδημίες του Συλλόγου, έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα το 2011. Μετά από δύο εξαιρετικές χρονιές κάτω από τα δοκάρια της ομάδας μας, έφυγε για πρώτη φορά από την Ελλάδα για λογαριασμό της Club Brugge.

Τον Ιούλιο του 2015 αγωνίστηκε ως δανεικός με τη φανέλα του Πανιωνίου και την αμέσως επόμενη χρονιά επέστρεψε στον ΑΡΗ. Μετά από 34 εξαιρετικές εμφανίσεις την αγωνιστική περίοδο 2016-’17, ο Διούδης μετακόμισε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Με τη φανέλα της αθηναϊκής ομάδας αγωνίστηκε για πεντέμισι χρόνια (125 συμμετοχές), ενώ το 2022 κατέκτησε το Κύπελλο. Τον Ιανουάριο του 2023 μετακόμισε στην Πολωνία για λογαριασμό της Zaglebie Lubin (36 συμμετοχές).

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκία με τη φανέλα της Gaziantep FK, πραγματοποιώντας 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Σωκράτης Διούδης έχει διατελέσει διεθνής από τα αναπτυξιακά τμήματα της εθνικής Ελλάδας μέχρι και την Ανδρών.

Σωκράτη, καλώς ήρθες στο σπίτι σου»!

«Εδώ είναι το σπίτι μου».