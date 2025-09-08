Logo Image

Eurobasket: Αποσύρθηκε από πρώτος προπονητής της Γερμανίας ο Μουμπρού

Αθλητικά

EPA/TOLGA BOZOGLU

Ο Ισπανός κόουτς θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας αλλά όχι στον ρόλο του head coach

Την απόφασή του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας λίγες ώρες πριν τον προημιτελικό με την Σλοβενία για το Eurobasket, ανακοίνωσε ο Άλεξ Μουμπρού. Ο Ισπανός κόουτς θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο αλλά όχι με τον ρόλο του head coach.

«Τις τελευταίες ημέρες συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι σωματικά έτοιμος να προπονήσω την ομάδα από το πλάι κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αποφάσισα να προσαρμόσω τους ρόλους του προπονητικού επιτελείου και να δώσω στον Ιμπραχίματζικ την ευθύνη του προπονητή κατά τη διάρκεια των αγώνων. Θα εξακολουθώ να βρίσκομαι στον πάγκο, υποστηρίζοντας την ομάδα και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει», επεσήμανε σχετικά ο νεαρός προπονητής.

Σε ανακοίνωσή της η γερμανική ομοσπονδία ανέφερε:

«Ο Άλεξ Μουμπρού θα παραδώσει τον ρόλο του ως προπονητής στον προπονητή της εθνικής ομάδας Άλαν Ιμπραχίματζικ για το υπόλοιπο του τουρνουά. Ο Άλεξ θα υποστηρίζει από τον πάγκο και θα παραμείνει διαθέσιμος στο προπονητικό επιτελείο. Όσο δύσκολη κι αν ήταν αυτή η απόφαση, σε στηρίζουμε, Άλεξ, και σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

