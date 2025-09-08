Eθνική Ελλάδος: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα και το 5-1 κόντρα στην Λευκορωσία, η Εθνική Ελλάδος φιλοξενεί απόψε στο ”Καραϊσκάκης” την Δανία (21:45, Alpha), στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής.

Στο ντέρμπι του τρίτου ομίλου, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει μόνο την νίκη για να κάνει το 2/2 και να αφήσει στο -5 τους Σκανδιναβούς, οι οποίοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι εντός έδρας στη πρεμιέρα απέναντι στη Σκωτία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει δηλώσει για το ματς πως «η Δανία είναι η πιο ποιοτική ομάδα, αλλά κι εμείς και η Σκωτία έχουμε στόχο την πρόκριση. Θα κοιτάξουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό».

Όσον αφορά την ενδεκάδα, δύσκολα θα αλλάξουν όσοι ξεκίνησαν στην αναμέτρηση της Παρασκευής. Τζολάκης, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Ζαφείρης, Καρέτσας, Τζόλης και Παυλίδης έχουν το απόλυτο προβάδισμα.

Στην ιστορία των αγώνων ανάμεσα στις δύο ομάδες η Ελλάδα έχει τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και οκτώ ήττες σε 15 αναμετρήσεις.

Διαιτητής θα είναι ο Λιθουανός, Ντονάτας Ρούμσας.