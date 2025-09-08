Logo Image

Eθνική Ελλάδος: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα

Αθλητικά

Eθνική Ελλάδος: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα

(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα φιλοξενεί απόψε τη Δανία (21:45, Alpha) στο ντέρμπι του τρίτου ομίλου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα και το 5-1 κόντρα στην Λευκορωσία, η Εθνική Ελλάδος φιλοξενεί απόψε στο ”Καραϊσκάκης” την Δανία (21:45, Alpha), στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής.

Στο ντέρμπι του τρίτου ομίλου, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει μόνο την νίκη για να κάνει το 2/2 και να αφήσει στο -5 τους Σκανδιναβούς, οι οποίοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι εντός έδρας στη πρεμιέρα απέναντι στη Σκωτία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει δηλώσει για το ματς πως «η Δανία είναι η πιο ποιοτική ομάδα, αλλά κι εμείς και η Σκωτία έχουμε στόχο την πρόκριση. Θα κοιτάξουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό».

Όσον αφορά την ενδεκάδα, δύσκολα θα αλλάξουν όσοι ξεκίνησαν στην αναμέτρηση της Παρασκευής. Τζολάκης, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Ζαφείρης, Καρέτσας, Τζόλης και Παυλίδης έχουν το απόλυτο προβάδισμα.

Στην ιστορία των αγώνων ανάμεσα στις δύο ομάδες η Ελλάδα έχει τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και οκτώ ήττες σε 15 αναμετρήσεις.

Διαιτητής θα είναι ο Λιθουανός, Ντονάτας Ρούμσας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube