Eurobasket: Την Τρίτη στις 21:00 η μάχη της Εθνικής

Η Εθνική Ελλάδος έκανε το καθήκον της και με έναν συγκλονιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (37 πόντοι, 10 ριμπάουντ) πέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket, όπου θα αντιμετωπίσει την Λιθουανία.

Η αναμέτρηση αυτή θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τρίτης στις 21:00, όπως έγινε γνωστό από το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 Τουρκία – Πολωνία

21:00 Λιθουανία – Ελλάδα

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 Φινλανδία – Γεωργία

21:00 Γερμανία – Σλοβενία