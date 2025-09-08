Logo Image

Eurobasket: Την Τρίτη στις 21:00 η μάχη της Εθνικής

Έγινε γνωστό το πρόγραμμα των προημιτελικών του Eurobasket που πραγματοποιείται στη Ρίγα της Λετονίας.

Η Εθνική Ελλάδος έκανε το καθήκον της και με έναν συγκλονιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (37 πόντοι, 10 ριμπάουντ) πέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket, όπου θα αντιμετωπίσει την Λιθουανία.

Η αναμέτρηση αυτή θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τρίτης στις 21:00, όπως έγινε γνωστό από το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 Τουρκία – Πολωνία
21:00 Λιθουανία – Ελλάδα

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 Φινλανδία – Γεωργία
21:00 Γερμανία – Σλοβενία

