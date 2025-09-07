Ευρωμπάσκετ 2025: Στα προημιτελικά η Ελλάδα, απέκλεισε το Ισραήλ

Η ήττα της Εθνικής από το Ισραήλ σε φιλικό αγώνα πριν από το Ευρωμπάσκετ 2025 αποτέλεσε οδηγό για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απόψε, στη Ρίγα.

Απέναντι στον ίδιο αντίπαλο αλλά με διακύβευμα τώρα την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης η Ελλάδα διόρθωσε ό,τι είχε πάει λάθος τότε, επικράτησε με 84-79 στην πρωτεύουσα της Λετονίας και προκρίθηκε στις οκτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Απέναντί της για μια θέση στη ζώνη των μεταλλίων (ημιτελικά) θα βρεθεί την προσεχή Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου (21:00), η Λιθουανία.

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής και του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ήταν και σε αυτό το παιχνίδι ο ηγέτης της ομάδας σταματώντας τις… πτήσεις του στους 37 πόντους σε 29 λεπτά και κατεβάζοντας 10 ριμπάουντ, παρά το σκληρό (έως και αντιαθλητικό) παιχνίδι των αντίπαλων επάνω του.

Η «γαλανόλευκη» ήταν το φαβορί του αγώνα κι επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, ενώ αν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ήταν στοιχειωδώς πιο εύστοχοι από τη γραμμή του τρίποντου (4/25) η νίκη θα είχε έρθει ακόμα πιο εύκολα και με σαφώς μεγαλύτερη διαφορά.

Στον αντίποδα αυτού, η ελληνική ομάδα εμφάνισε απόψε μεγάλη βελτίωση στο ριμπάουντ όπου υστερούσε μέχρι τώρα, επικρατώντας κατά κράτος των Ισραηλινών (44 έναντι 31).

Ο Σλούκας με 11 πόντους ήταν ο δεύτερος «διψήφιος» σκόρερ, ενώ πολύτιμη βοήθεια πρόσφεραν επίσης ο Παπανικολάου με τον Σαμοντούροβ. Το Ισραήλ στηρίχθηκε στο δίδυμο Άβντιγια-Σόρκιν, που έκαναν μεν καλή δουλειά αλλά αυτό δεν αρκούσε απέναντι σε έναν αντίπαλο με περισσότερο ταλέντο, μεγαλύτερο βάθος πάγκου και ύψη.

Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 28-22 με τον Γιάννη με μετρά ήδη 13 πόντους με 6/6 δίποντα. Το παιχνίδι πήγαινε όπως είχε σχεδιαστεί από το τεχνικό επιτελείο και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα μπροστά, 50-41.

Με συνεχή τρίποντα το Ισραήλ μείωσε σε 54-51 στο 23΄. Ένα λεπτό αργότερα ο Γιάννης χρεώθηκε με τρίτο φάουλ αλλά ο Σπανούλης τον κράτησε στο παιχνίδι. Με γκολ-φάουλ του Σλούκα έγινε το 63-58 στο 27΄ και με τρίποντο του Σαμοντούροβ ήρθε το 67-59 στο 30΄.

Ο Αντετοκούνμπο έγραψε το 73-59 στο 33΄ με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό, Άβντιγια με τρίποντο μείωσε σε 75-65 στο 36΄, αλλά με νέο καλάθι του Γιάννη και τρίποντο του Παπανικολάου διαμορφώθηκε το 80-70 στο 38΄ και κάπου εκεί το παιχνίδι κρίθηκε αμετάκλητα.