Γιοβάνοβιτς: Να ανταποκριθούμε στις προδοκίες

Η Εθνική ομάδα ξεκίνησε εμφατικά τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 (5-1 τη Λευκορωσία) κι ελπίζει να έχει ανάλογη συνέχεια, καθώς υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Δευτέρα (8/9, 21:45) τη Δανία.

Ο εκλέκτορας της ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, υπογράμμισε στη συνέντευξη Τύπου την ανάγκη να ανταποκριθούν οι παίκτες του στις προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει με τις συνεχείς νίκες και το ωραίο ποδόσφαιρο.

Ταυτόχρονα, ως έμμεση απάντηση σε κάποιες κριτικές επισήμανε ότι οι παίκτες που έχουν κληθεί, είναι εκείνοι για τους οποίους πιστεύει ότι είναι οι καταλληλότεροι για να εξυπηρετήσουν το σχεδιασμό του.

«Θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και σίγουρα δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, η Δανία είναι η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου, αλλά κι εμείς με την Σκωτία έχουμε τους ίδιους στόχους. Πολύ σημαντικό σε αυτά τα ματς να έχουμε τέλεια αγωνιστική κατάσταση και να κερδίσουμε όσα μπορούμε περισσότερα», σχολίασε αρχικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Στη συνέχεια, ο Γιοβάνοβιτς απάντησε στις ερωτήσεις για:

Τον Καρέτσα: «Σίγουρα είναι πολύ ταλαντούχος, μόλις ξεκίνησε να παίζει με την Εθνική. Έχει ραγδαία πρόοδο, μας δίνει αρκετές επιλογές όσον φορά το παιχνίδι του και ευελπιστούμε να συνεχίσει αυτή την πρόοδο, για να μπορέσει να δώσει μελλοντικά ακόμα περισσότερα. Είναι πολύ σοβαρό παιδί και αυτό θα τον βοηθήσει στην καριέρα του».

Την παραγωγικότητα της ομάδας: «Η επιμονή σε έναν τρόπο παιχνιδιού που ενδεχομένως να εξυπηρετεί αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχουμε στο ρόστερ, μας βοηθάει ακόμα περισσότερο. Μπορούμε να δίνουμε επιλογές σε παίκτες για να βρίσκονται στις σωστές θέσεις. Τα γκολ είναι σχετικό, θα υπάρχουν ματς που είμαστε εύστοχοι και άλλα που δεν θα είμαστε, αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι ο μεγάλος αριθμός τελικών προσπαθειών, κάτι που βολεύει παίκτες μας που είναι στην επίθεση».

Την ισοπαλία στο παιχνίδι Δανία-Σκωτία: «Η πρόκριση θα κριθεί από τα παιχνίδια με Δανία και Σκωτία. Δεν έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε τα παιχνίδια των άλλων, πρέπει να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολοι αντίπαλοι, πιστέψτε μας, δεν μας απασχολεί τόσο η εξέλιξη της πρώτης αγωνιστικής. Τα πράγματα τώρα δυσκολεύουν για εμάς».

Το μήνυμά του στον κόσμο και το τι θα σημαίνει γι΄ αυτόν η πρόκριση στα τελικά: «Το θέλουμε όλοι πάρα πολύ και προσωπικά, αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου, αλλά μοιράζομαι τις σκέψεις όλων και των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων. Γεννήσαμε τις προσδοκίες και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές».

Τους έμπειρους ποδοσφαιριστές της Εθνικής: «Για να είναι κάποιοι εδώ, είναι γιατί θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορώ να απαντάω σε κάτι που δεν με αφορά. Δεν είμαστε χώρα που έχει 100 παίκτες που μπορούν να παίξουν στην Εθνική. Ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά εγώ θεωρώ ότι όσοι είναι εδώ είναι οι κατάλληλοι για να εξυπηρετήσουν το πλάνο. Για να είναι μαζί μου σίγουρα τους πιστεύω, δεν κοιτάω την ηλικία, αλλά το πόσο μπορούν να βοηθήσουν».

Το αν μας εξυπηρετεί να θεωρείται φαβορί η Δανία: «Έχουμε πολλά χρόνια να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας για το ποια ομάδα είναι το φαβορί. Επικοινωνιακά, έχει λίγο περισσότερες εμπειρίες από εμάς, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα είναι ανοιχτά, είμαστε κι εμείς πολύ καλή ομάδα και μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Το ξέρουν και στη Δανία ότι είναι το φαβορί, από εμάς εξαρτάται πόσο μπορούμε να χαλάσουμε τα σχέδιά τους στον αγωνιστικό χώρο».