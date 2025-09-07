Πρώτος στη Μόντσα ο Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) κέρδισε το Ιταλικό Γκραν Πρι εκκινώντας από την pole position την Κυριακή, ενώ το προβάδισμα του Όσκαρ Πιάστρι μειώθηκε στους 31 βαθμούς.

Αυτό συνέβη επειδή ο Αυστραλός επέστρεψε τη δεύτερη θέση στον συναθλητή του και αντίπαλο για τον τίτλο, Λάντο Νόρις, κατόπιν εντολής της McLaren.

Ο Νόρις ήταν δεύτερος, αλλά ένα πρόβλημα με το τιμόνι στο pit-stop του στα τέλη του αγώνα τού κόστισε 5,9 δευτερόλεπτα και άφησε τον Βρετανό πίσω από τον Πιάστρι, παρά το γεγονός ότι είχε διαβεβαιωθεί ότι δεν θα έχανε απ΄ αυτόν.

Ο Πιάστρι κλήθηκε να επιστρέψει τη θέση και το έκανε τερματίζοντας τρίτος, ενώ ο Φερστάπεν έφτασε μέχρι την καρό σημαία και ολοκλήρωσε ένα ιταλικό «διπλό» στην πίσω αυλή της Ferrari, μετά τη νίκη του στην Ίμολα τον Μάιο.

Ο «Mad Max» επέστρεψε λοιπόν στη δράση: ο Ολλανδός, ο οποίος δεν είχε κερδίσει από τον Μάιο -στην Ιταλία, στο GP της Εμίλια Ρομάνια- έβαλε τέλος σε μια σχεδόν τετράμηνη ξηρασία νικών, που εκτείνεται σε οκτώ αγώνες.

«Το αυτοκίνητο ήταν πραγματικά ωραίο στην οδήγηση, κατάφερα να διαχειριστώ τον ρυθμό και κάναμε το pit stop μας την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Φερστάπεν μετά τον τερματισμό, κατακτώντας την τρίτη νίκη του φέτος μπροστά στις κερκίδες και τους «κόκκινους» λόφους που ήταν γεμάτοι με οπαδούς της Ferrari.

Ο οδηγός της Red Bull τερμάτισε επίσης ένα σερί πέντε συνεχόμενων νικών στο GP για τη McLaren. Ξεκινώντας από την pole position, ο πρωταθλητής έδωσε στο πλήθος μια ωραία μάχη με τον Νόρις στην εκκίνηση μέχρι τον τέταρτο γύρο (από τους 53), όταν πήρε οριστικά το προβάδισμα.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα από εκείνα όπου είμαστε λίγο πιο αργοί, αλλά η μάχη ήταν καλή», απόλαυσε παρόλα αυτά ο Νόρις.

«Έκανα ό,τι μπορούσα σήμερα. Δεν μπορούσα να κάνω πολλά περισσότερα. Προσπάθησα να παλέψω με τον Μαξ, αλλά πήρε το προβάδισμα και το άξιζε», πρόσθεσε ο Άγγλος.

Ο Νόρις προσπεράστηκε από τον Πιάστρι ενώ ήταν στα pit, αλλά η McLaren ζήτησε από τον Αυστραλό να δώσει τη δεύτερη θέση στον συμπαίκτη του, όπως κι έγινε με αποτέλεσμα να τερματίσει τρίτος.

Παρά τη νίκη του ο Φερστάπεν παραμένει τρίτος, 94 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Πιάστρι με οκτώ αγώνες να απομένουν στη σεζόν. Στο «Ναό της Ταχύτητας», το προσωνύμιο στην θρυλική πίστα της Μόντσα, ο Σαρλ Λεκλέρ και η Ferrari του σταμάτησαν λίγο έξω από το βάθρο (τέταρτος).

Στο πρώτο του ιταλικό GP με κόκκινα, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε έκτος, πίσω από τον συμπατριώτη του Τζορτζ Ράσελ (Mercedes), ο οποίος τερμάτισε πέμπτος.

Οδηγώντας μια χρωματική παλέτα εμπνευσμένη από τη Ferrari 312 T, προς τιμήν της 50ής επετείου του Αυστριακού τίτλου Νίκι Λάουντα με τη Ferrari, οι δύο οδηγοί της Scuderia δεν κατάφεραν ποτέ να εμπλακούν στη μάχη για την πρώτη τριάδα.

Ο Λεκλέρ προσπάθησε να ενθουσιάσει τους οπαδούς νωρίς στον αγώνα, εμπλεκόμενος σε μια σύντομη μονομαχία με τον Πιάστρι για την τρίτη θέση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο μόνος Ιταλός που συμμετείχε στην premier class φέτος, ο 19χρονος Αντρέα Κίμι Αντονέλι, τερμάτισε ένατος με τη Mercedes του.