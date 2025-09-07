Πρόβλημα με το «Καμπ Νου», προσωρινά στο «Γ. Κρόιφ» η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα περιμένει την τελική έγκριση για την επαναλειτουργία του ανακαινισμένου «Καμπ Νου», αλλά εν τω μεταξύ, προετοιμάζει ένα πιθανό εναλλακτικό σχέδιο.

Σύμφωνα με την καταλανική εφημερίδα Sport, η La Liga ενέκρινε επίσημα το στάδιο «Γιόχαν Κρόιφ» ως προσωρινή έδρα για το παιχνίδι με τη Βαλένθια στις 14 Σεπτεμβρίου, για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η εταιρεία πιστοποίησης (DEKRA) έχει ήδη διεξάγει τους απαραίτητους ελέγχους και θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο δήμο της Βαρκελώνης, που είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση της άδειας για την πρώτη χρήση. Χωρίς αυτό το βήμα, η επιστροφή στο «Καμπ Νου» δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Υπάρχει ακόμα αισιοδοξία εντός του συλλόγου για τον αγώνα εναντίον της Χετάφε (21/9), αλλά το ματς εναντίον της Βαλένθια φαίνεται όλο και πιο δύσκολο να διεξαχθεί σε αυτή την έδρα.

Το στάδιο «Γιόχαν Κρόιφ», χωρητικότητας 6.000 θέσεων, έχει λάβει το πράσινο φως, αν και με κάποιες τεχνικές προϋποθέσεις: ο σύλλογος θα πρέπει να εγκαταστήσει ειδικές κάμερες VAR και βέλτιστη σύνδεση οπτικών ινών.

Οι επιθεωρητές του πρωταθλήματος έχουν ήδη πραγματοποιήσει έλεγχο στις 27 Αυγούστου και θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες, εάν δοθεί η τελική επιβεβαίωση.

Αυτή η εξαίρεση πάντως δεν είναι δεδομένη, καθώς οι κανονισμοί απαιτούν τουλάχιστον 8.000 θέσεις για τη φιλοξενία αγώνων της Primera División. Ωστόσο, η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως «ανωτέρα βία».