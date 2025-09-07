Logo Image

Κουπιά από «χρυσάφι» στο Ευρωπαϊκό Κ23

Η ελληνική αποστολή κατάκτησε τέσσερα μετάλλια, τα δύο χρυσά, στο Ευρωπαϊκό του Ράσιτσε, στην Τσεχία

Έλαμψαν οι Έλληνες κωπηλάτες και κωπηλάτριες στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23, στην Τσεχία, κατακτώντας δύο χρυσά, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο μετάλλιο.

Την αρχή έκαναν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, που πέρασαν πρώτες τη γραμμή του τερματισμού στον τελικό, με χρόνο 7:39.31.

Η Μιλένα Κοντού χάρισε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο. Η Ολυμπιονίκης και περσινή «χρυσή» πρωταθλήτρια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, τερμάτισε πρώτη στον αγώνα των ελαφρών βαρών.

Οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης τερμάτισαν δεύτεροι στον τελικό του διπλού σκιφ και φόρεσαν το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης ήταν τρίτος στο σκιφ ελαφρών βαρών.

