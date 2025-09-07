Ευρωμπάσκετ 2025: Έτοιμη για την πρόκριση η Εθνική απέναντι στο Ισραήλ

Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει στις 21.45 (ΕΡΤ News) το Ισραήλ για τους «16» του Ευρωμπάσκετ.

Η ομάδα του Σπανούλη πέτυχε τέσσερις νίκες στους πέντε αγώνες τους στη Λεμεσό, ενώ οι Ισραηλινοί ταξίδεψαν στη Ρίγα για την τελική φάση με νίκες στον όμιλο 3-2. Ο ομοσπονδιακός προπονητής τους έχει άπαντες στη διάθεσή του.

Το Ισραήλ διαθέτει την κορυφαία ομάδα του εδώ και χρόνια, με ηγέτη τον γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Ντένι Αβντίγια και σίγουρα θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στον Ομοσπονδιακό τεχνικό της «γαλανόλευκης», Βασίλη Σπανούλη.

Ελλάδα και Ισραήλ αναμετρήθηκαν στις 10 Αυγούστου σε φιλικό στην Κύπρο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους εν όψει EuroBasket, με το Ισραήλ να επικρατεί 75-58.

Ήταν μόλις η δεύτερη νίκη του Ισραήλ εναντίον της Ελλάδας σε έντεκα συνολικά ραντεβού από το 1993. Σε επίπεδο EuroBasket ο απολογισμός είναι 6-1 υπέρ της Εθνικής, η οποία μετράει έξι διαδοχικές νίκες μετά την ήττα στην πρώτη φάση της διοργάνωσης του 1993.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη Λιθουανία, η οποία χθες (6/9) κέρδισε την οικοδέσποινα Λετονία.