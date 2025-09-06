Logo Image

Σούπερ Λίγκα: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Αθλητικά

Η αναμέτρηση Κηφισιά-Παναθηναϊκός θα οριστεί στο Δ.Σ. της Τρίτης, καθώς οι «νεοφώτιστοι» αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την έδρα τους

Με εκκρεμότητα τον αγώνα Κηφισιά-Παναθηναϊκός (θα οριστεί στο Δ.Σ. της Τρίτης), λόγω του γηπεδικού προβλήματος των νεοφώτιστων, η Σούπερ Λίγκα ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης ημέρας του πρωταθλήματος.

Όπως τις πρώτες δύο αγωνιστικές έτσι και τώρα το πρόγραμμα θα ανοίξει με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, που αυτή τη φορά θα υποδεχθεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου τον Πανσερραϊκό, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League με την Πάφο.

Μία ημέρα αργότερα θα ακολουθήσουν οι συναντήσεις Λεβαδειακός-ΑΕΚ και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ (κεκλεισμένων των θυρών), ενώ όπως προαναφέρθηκε εκκρεμεί η έδρα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ομάδα των βορείων προαστίων.

Το πρόγραμμα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9

  • 18:00 Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός
  • 20:00 Παναιτωλικός-Βόλος
  • 20:00 Ατρόμητος-Άρης

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9

  • 18:00 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΛ
  • 20:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ
  • 21:30 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

