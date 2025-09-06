Στην pole position της Μόντσα ο Φερστάπεν

Μια συναρπαστική κατατακτήρια στη Μόντσα ολοκληρώθηκε, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull Μαξ Φερστάπεν να κερδίζει τις McLaren των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι και να κατακτά την pole position.

Μετά το πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο στο «Ναό της Ταχύτητας» την περασμένη σεζόν, ο Ολλανδός και η Red Bull φάνηκαν πολύ πιο ανταγωνιστικοί στην εφετινή διοργάνωση, με τον Φερστάπεν να αναδεικνύεται σε πραγματική απειλή για την υπεροχή της McLaren.

Καθώς μια συναρπαστική ώρα των κατατακτήριων έφτανε στο τέλος της, ο Φερστάπεν ηγήθηκε στην αποφασιστική φάση του Q3, πριν τον προσπεράσει ο Νόρις, αλλά στη συνέχεια αντεπιτέθηκε με έναν εκρηκτικό γύρο 1 λεπτού και 18,792 δευτερολέπτων για να σφραγίσει την πρώτη θέση με διαφορά 0,077 δευτερολέπτων.

Ο Πιάστρι ήταν 0,190 δευτερόλεπτα πίσω στην τρίτη θέση, μπροστά από τις Ferrari των Σαελ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να προσφέρουν αρκετά για την πρώτη σειρά, κι ενώ ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (Χάμιλτον) έχασε παρόλα αυτά πέντε θέσεις με την ποινή του πριν από τον αγώνα.

Η Mercedes χρησιμοποίησε διαφορετική στρατηγική ελαστικών από τους αντιπάλους της όταν ξεκίνησαν οι κατατακτήριες ξεκινώντας με τα μεσαία, πριν η μετάβαση σε μαλακά έδωσε την έκτη και έβδομη θέση στην εκκίνηση για τον Τζορτζ Ράσελ και τον Κίμι Αντονέλι αντίστοιχα.

Η πρώτη δεκάδα των κατατακτήριων: