Επιστροφή Έβανς μετά από ενάμιση χρόνο

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού επανήλθε στον φιλικό αγώνα με τον Προμηθέα

Η επιστροφή του Κίναν Έβανς στην αγωνιστική δράση, έστω σε φιλικό, ήταν η είδηση από την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Προμηθέα Πάτρας.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» επανήλθε στη δράση περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, με την ομάδα του να επικρατεί άνετα στο ΣΕΦ με 95-67 έχοντας πολλούς «διψήφιους» σκόρερ, παρά την απουσία των διεθνών.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Βεζένκοβ με 19 πόντους (3/4 τρίποντα), ο οποίος κατέβασε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ, ενώ τον ακολούθησε ο ιδιαίτερα δραστήριος Λι ακολούθησε με 18 (1/2 τρίποντα).

Ο Χολ πρόσθεσε άλλους 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Κουμάτζι που μετέχει στην προετοιμασία μέτρησε 12 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Γουόρντ σταμάτησε στους 11 πόντους.

Ο Έβανς χρησιμοποιήθηκε για 20 λεπτά και σημείωσε 3 πόντους, από για το αχαϊκό συγκρότημα ο Χάμοντς μέτρησε 12 πόντους και ο Κόουλμαν 11.

