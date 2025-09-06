Logo Image

Στον ΠΑΟΚ ο Λευκορώσος Απιατσιόνακ

Ο 18χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 15

Σε μεταγραφική επένδυση προχώρησε ο ΠΑΟΚ αποκτώντας τον Λευκορώσο αμυντικό Πάβελ Απιατσιόνακ από τη Ντιναμό Μινσκ.

Ο νεαρός (21/3/2007) ποδοσφαιριστής εξελίχθηκε στις ακαδημίες της ίδιας ομάδας κι έφτασε ως το ανδρικό συγκρότημα, στο οποίο κατέγραψε 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ.

Ο Απιατσιόνακ υπέγραψε συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 15. Είναι διεθνής σε όλες τις μικρές Εθνικές της χώρας του, ενώ έχει κληθεί και στην Ανδρών.

Εν τω μεταξύ, οι φόβοι για κατάσταση του Κιρίλ Ντεσπόντοφ, επιβεβαιώθηκαν. Ο Βούλγαρος επιθετικός, που επέστρεψε από την Εθνική ομάδα, έχει θλάση στον δεξιό τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες.

