Ευρωμπάσκετ 2025: Στα προημιτελικά η Τουρκία

Στους «8» η ομάδα του Αταμάν θα αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα Πολωνία-Βοσνία

Η Τουρκία του Αταμάν έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ.

Στον εναρκτήριο αγώνα των νοκ άουτ, στη Ρίγα, η γειτονική χώρα συνάντησε σθεναρή αντίσταση από την πολύ ανταγωνιστική Σουηδία, αλλά κατάφερε να νικήσει με 85-79 και στους «8» θα αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα Πολωνία-Βοσνία.

Οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με 42-37, όμως στο τρίτο δεκάλεπτο οι αντίπαλοί τους ανέτρεψαν την κατάσταση με μπροστάρηδες τους Σενγκούν και Οσμάνι.

Διαφορά ασφαλείας ωστόσο δεν κατάφεραν να πάρουν, η Σουηδία μείωσε έως και τη μία κατοχή στο τελευταίο δεκάλεπτο αλλά δεν είχε τις λύσεις που θα της επέτρεπαν να δημιουργήσει την έκπληξη.

