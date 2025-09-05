Logo Image

Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα-όνειρο για την Εθνική

Ο δρόμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την Ελλάδα

Ιδανική πρεμιέρα έκανε η Εθνική ομάδα των Ανδρών στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Με ένα «διαστημικό» πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο προηγήθηκε με 4-0, η Ελλάδα θριάμβευσε με 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία για τον Γ΄ όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης.

Συγκεντρωμένη, αποτελεσματική και πολύ παραγωγική, η Εθνική ξεκίνησε το… σφυροκόπημα στην εστία του Παβλιουτσένκο μόλις από το 3ο λεπτό, όταν στο γύρισμα του Παυλίδη ο Καρέτσας σήκωσε για πρώτη φορά το «Γ. Καραϊσκάκης» στο πόδι.

Η «γαλανόλευκη» έφτιαχνε διαρκώς τελικές και με αυτή την εικόνα το δεύτερο γκολ ήταν θέμα χρόνου, για να έρθει τελικά στο 17΄ όταν από το αριστερό πόδι του Καρέτσα η μπάλα έφτασε στο κεφάλι του Παυλίδη, κι από εκεί στα δίχτυα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπακασέτας με αριστερό κεραυνό από τα 30 μέτρα «σκότωσε» τον Λευκορώσο τερματοφύλακα για το 3-0 κι έφτασε τα 18 γκολ στην Εθνική, ενώ στο 36΄ ο ίδιος εκτέλεσε κόρνερ, ο Κουρμπέλης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στον Εμπόν κι έτσι έγινε το 4-0.

Με τη νίκη εξασφαλισμένη και τη Δανία να έρχεται τη Δευτέρα (8/9, 21:45) στο ίδιο γήπεδο οι διεθνείς προσπάθησαν να διαχειριστούν την κατάσταση, αλλά ακόμα κι έτσι έφτασαν στο 5-0 με τον Τζόλη στο 63΄, από κλέψιμο του Μπακασέτα κι ασίστ του Παυλίδη.

Ο Αυστραλός διαιτητής (Γκίλετ) καταλόγισε αυστηρό πέναλτι στο 71΄ σεεπαφή της μπάλας με το χέρι του Μπακασέτα και ο Μπαρκόβσκι βρήκε την ευκαιρία στο 72΄ για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Δανία και Σκωτία έμειναν στο 0-0 στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τίθεται επικεφαλής του ομίλου από την πρώτη αγωνιστική.

