Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον UEFA: Νέα σύγκρουση στο CAS

Η σχέση μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA ήταν τεταμένη εδώ και χρόνια, ειδικά μετά την προσπάθεια του Φλορεντίνο Πέρεθ να ιδρύσει τη Super League, και τώρα κινδυνεύει να εισέλθει σε ένα νέο κεφάλαιο.

Tο Εφετείο της UEFA επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ στον ισπανικό σύλλογο και διέταξε το μερικό κλείσιμο του σταδίου Σαντιάγο Μπερναμπέου, «τουλάχιστον για 500 παρακείμενες θέσεις» με αναστολή δύο ετών, για «μεροληπτική συμπεριφορά» από οπαδούς κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού αγώνα των πλέι οφ εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η κύρωση επιβλήθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης για παραβίαση του Άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κανονισμού, το οποίο τιμωρεί «όποιον… προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου του χρώματος του δέρματος, της φυλής, της θρησκείας, της εθνικής καταγωγής, του φύλου ή του σεξουαλικού προσανατολισμού».

Ωστόσο, στην απόφασή της, η UEFA δεν διευκρίνισε ποια συμπεριφορά των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης πυροδότησε αυτήν την κύρωση.

Ταυτόχρονα, η ισπανική ομάδα άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Εφετείου στο CAS της Λωζάνης. Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο θα αποφανθεί επί της έφεσης στις 16 Σεπτεμβρίου.

