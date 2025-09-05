Logo Image

Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Χιμένεθ

Αθλητικά

Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Χιμένεθ

Ο Ισπανός προπονητής συναντήθηκε με τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγες κι έκανε την πρώτη επίσκεψη στο Δασυγένειο προπονητικό κέντρο

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Μανόλο Χιμένεθ για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Άρη και να αντικαταστήσει τον Μαρίνο Ουζουνίδη στον πάγκο του συλλόγου.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ συναντήθηκε με τον τεχνικό διευθυντή των «κίτρινων», Ρούμπεν Ρέγες, ενώ έκανε την πρώτη επίσκεψη στο Δασυγένειο προπονητικό κέντρο.

Αυτό που απομένει είναι η τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για να ανακοινωθεί επίσημα ο Ισπανός τεχνικός και να ξεκινήσει αμέσως δουλειά, καθώς ακολουθεί ο εκτός έδρας αγώνας με τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα.

