Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Χιμένεθ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Μανόλο Χιμένεθ για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Άρη και να αντικαταστήσει τον Μαρίνο Ουζουνίδη στον πάγκο του συλλόγου.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ συναντήθηκε με τον τεχνικό διευθυντή των «κίτρινων», Ρούμπεν Ρέγες, ενώ έκανε την πρώτη επίσκεψη στο Δασυγένειο προπονητικό κέντρο.

Αυτό που απομένει είναι η τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για να ανακοινωθεί επίσημα ο Ισπανός τεχνικός και να ξεκινήσει αμέσως δουλειά, καθώς ακολουθεί ο εκτός έδρας αγώνας με τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα.