Πρόστιμο σε τέσσερις ΠΑΕ

Ο αθλητικός δικαστής της Σούπερ Λίγκας επέβαλε πρόστιμο σε τέσσερις συλλόγους, για τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 2025-26.

Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για την εκτός έδρας συνάντηση με τον Βόλο, ενώ από 1.000 ευρώ θα πληρώσουν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια με Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό, αντίστοιχα.

Ο Άρης θα καταβάλει 500 ευρώ για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, ενώ απαλλακτική ήταν η απόφαση για την ΑΕΛ και την εντός έδρας αναμέτρησή της με την Κηφισιά.