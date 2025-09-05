Το «τελευταίο τανγκό» του Μέσι με την Εθνική Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής στο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες.

Ο «τελευταίος χορός» του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της σύγχρονης εποχής, συνοδεύθηκε από μία εξαιρετική εμφάνιση, με τον αρχηγό της «Albiceleste» να σκοράρει δις και να οδηγεί την παγκόσμια πρωταθλήτρια σε μία άνετη νίκη επί της Βενεζουέλας με 3-0, στο πλαίσιο της 17ης και προτελευταίας αγωνιστικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στην ζώνη της Νότιας Αμερικής.

Ο 38χρονος Μέσι, 8 φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» δεν έχει δώσει καμία ένδειξη για το πότε σκοπεύει να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, αλλά πρόσφατα δήλωσε ότι ο αγώνας εναντίον της Βενεζουέλας θα είναι ο τελευταίος του μπροστά στους συμπατριώτες του.

Ο Μέσι άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό, αξιοποιώντας μια πάσα του Χουλιάν Άλβαρεζ σε μια γρήγορη αντεπίθεση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της πάνω δεξιά γωνίας του Ρόμο. Η Αργεντινή διατήρησε την αδιάκοπη πίεσή της και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μέσι να παραμένει το επίκεντρο. Το δεύτερο γκολ σημείωσε στο 76ο Λαουτάρο Μαρτίνες και τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μέσι διαμόρφωσε το τελικό σκορ, από ασίστ του Τιάγκο Αλμάντα.

«Το να μπορώ να τελειώσω έτσι εδώ με τον λαό μου, είναι αυτό που πάντα ονειρευόμουν», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Μέσι μετά τον αγώνα και πρόσθεσε: «Για πολλά χρόνια είχα την αγάπη των οπαδών της Μπαρτσελόνα και το όνειρό μου ήταν να την έχω και εδώ στην χώρα μου».

ρωτηθείς για την πιθανή αποχώρησή του από τα γήπεδα, ο Μέσι, απάντησε: «Δεν είναι κάτι που μου αρέσει, δεν το θέλω και δεν το περιμένω. Αλλά ο χρόνος περνάει και έχουν περάσει πολλά χρόνια».

Η Αργεντινή βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 38 βαθμούς και θα φιλοξενηθεί από τον Ισημερινό την ερχόμενη Τρίτη στον τελευταίο αγώνα του ομίλου. Η Βενεζουέλα, έβδομη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, θα φιλοξενήσει την Κολομβία με στόχο να παραμείνει στην θέση των διηπειρωτικών πλέι οφ, με την Βολιβία να βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω της.

