Ευρωμπάσκετ 2025: Απέναντι στο Ισραήλ η Εθνική την Κυριακή – Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Το Ισραήλ θα βρει απέναντί της η Εθνική στους «16» του Ευρωμπάσκετ μετά τη νίκη της -επιτέλους!- απέναντι στην Ισπανία το βράδυ της Πέμπτης.

Η ομάδα του Σπανούλη θα αναμετρηθεί με τους Ισραηλινούς στις 21.45 την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα της Λετονίας, όπου διεξάγεται και η τελική φάση της διοργάνωσης.

Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η «επίσημη αγαπημένη» συναντήσει στους «8» τον νικητή του αγώνα Λιθουανία-Λετονία.

Τα ζευγάρια

Φάση των «16»

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία – Λετονία 18:30

Τουρκία – Σουηδία 12:00

Γερμανία – Πορτογαλία 15:15

Σερβία – Φινλανδία 21:45

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Ισραήλ 21:45

Πολωνία – Βοσνία 12:00

Γαλλία – Γεωργία 15:15