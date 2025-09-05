Ευρωμπάσκετ 2025: Απέναντι στο Ισραήλ η Εθνική την Κυριακή – Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Το Ισραήλ θα βρει απέναντί της η Εθνική στους «16» του Ευρωμπάσκετ μετά τη νίκη της -επιτέλους!- απέναντι στην Ισπανία το βράδυ της Πέμπτης.
Η ομάδα του Σπανούλη θα αναμετρηθεί με τους Ισραηλινούς στις 21.45 την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα της Λετονίας, όπου διεξάγεται και η τελική φάση της διοργάνωσης.
Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η «επίσημη αγαπημένη» συναντήσει στους «8» τον νικητή του αγώνα Λιθουανία-Λετονία.
Τα ζευγάρια
Φάση των «16»
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου
Λιθουανία – Λετονία 18:30
Τουρκία – Σουηδία 12:00
Γερμανία – Πορτογαλία 15:15
Σερβία – Φινλανδία 21:45
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα – Ισραήλ 21:45
Πολωνία – Βοσνία 12:00
Γαλλία – Γεωργία 15:15