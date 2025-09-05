Logo Image

Ευρωμπάσκετ 2025: Απέναντι στο Ισραήλ η Εθνική την Κυριακή – Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η Εθνική μας θα συναντήσει στους «8» τον νικητή του αγώνα Λιθουανία-Λετονία

Επιμέλεια

Ελίζα Καραγιώργη [email protected]

Το Ισραήλ θα βρει απέναντί της η Εθνική στους «16» του Ευρωμπάσκετ μετά τη νίκη της -επιτέλους!- απέναντι στην Ισπανία το βράδυ της Πέμπτης.

Η ομάδα του Σπανούλη θα αναμετρηθεί με τους Ισραηλινούς στις 21.45 την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα της Λετονίας, όπου διεξάγεται και η τελική φάση της διοργάνωσης.

Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η «επίσημη αγαπημένη» συναντήσει στους «8» τον νικητή του αγώνα Λιθουανία-Λετονία.

Τα ζευγάρια

Φάση των «16»

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία – Λετονία         18:30
Τουρκία – Σουηδία           12:00
Γερμανία – Πορτογαλία       15:15
Σερβία – Φινλανδία          21:45

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Ισραήλ             21:45
Πολωνία – Βοσνία            12:00
Γαλλία – Γεωργία            15:15

