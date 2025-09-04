Γιοβάνοβιτς: Δώσαμε μεγάλες υποσχέσεις, δημιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες

Αισιόδοξος ότι στο τέλος της πορείας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 η Εθνική θα έχει καταφέρει να πετύχει το στόχο της συμμετοχής στα τελικά, εμφανίστηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή (5/9, 21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης» με αντίπαλο τη Λευκορωσία στο πλαίσιο του Γ΄ ομίλου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχθεί τη Δανία στο ίδιο γήπεδο.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο ομοσπονδιακός προπονητής εστίασε στη σταθερότητα που οφείλει να έχει μια ομάδα η οποία διεκδικεί υψηλούς στόχους κι επισήμανε το άριστο κλίμα στις τάξεις της Εθνικής.

Αναλυτικά, αυτές ήταν οι απαντήσεις του Γιοβάνοβιτς για:

Το αν είναι ικανοποιημένος από τον αγωνιστικό ρυθμό:

«Είναι μεγάλη ικανοποίηση να δουλεύω με τα παιδιά αυτά. Είναι μια πολύ καλή παρέα και τα προβλήματα ξεπερνούνται εύκολα. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας περίεργος μήνας γιατί είμαστε στην αρχή της νέας σεζόν.

Είναι ένα γκρουπ που αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις προκλήσεις που έχει μπροστά του. Ακούσατε και τις απαντήσεις του Τάσου (σ.σ. Μπακασέτας) και βλέπετε με τι σοβαρότητα αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια. Αν υπάρχουν κάποια μικροθέματα θα τα ξεπεράσουμε μαζί.»

Το αν θα επιλέξει ενδεκάδα με τη Λευκορωσία, έχοντας στο μυαλό του τη Δανία:

«Πιστέψτε με, όχι. Μέχρι τώρα το μόνο παιχνίδι που ενδεχομένως σκεφτόμουν… το επόμενο, ήταν αυτά με την Σκωτία. Σε όλα τα άλλα έχω την ίδια σκέψη. Πάντα το πρώτο επίσημο είναι το πιο σημαντικό.

Έχουμε αρκετούς παίκτες με αρκετά επίσημα παιχνίδια που είναι σε νορμάλ κατάσταση. Η δύναμη του γκρουπ μπορεί να παρασύρει και κάποιους παίκτες που δεν έχουν ρυθμό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και μετά το ματς θα σκεφτούμε τη Δανία.»

Τη Λευκορωσία:

«Είναι μια ομάδα που στην προηγούμενη διοργάνωση ήταν στη League C. Δύσκολα κερδίζει, δύσκολα χάνει, παίζει στο κλειστό σκορ. Ξέρει να παίζει, αλλά μπορεί και να αμύνεται χαμηλά. Όσον αφορά τον βαθμό ετοιμότητας είναι αρκετά μεγάλος, έχουν πολλά παιχνίδια σε σχέση με εμάς.

Πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι με υπομονή για να κερδίσουμε. Κάθε αρχή είναι δύσκολη, όμως ο στόχος παραμένει ίδιος. Πρέπει να παίξουμε με σεβασμό στον αντίπαλο και σοβαρότητα που πρέπει να δείξουμε.»

Το αν τον προβληματίζει η αρχική σύνθεση, λόγω των πολλών επιλογών του:

«Πολύ. Προβληματίζομαι και δεν είναι η πρώτη φορά. Από τότε που ξεκίνησα με την ομάδα και έβλεπα την εξέλιξή της και τη διάθεση που δείχνουν οι παίκτες, είτε οι βασικοί είτε οι αλλαγές. Έχω πονοκεφάλους, ευχάριστους μεν. Δεν μπορώ να εκφράσω παράπονο για κανέναν.

Οι συζητήσεις που κάνουμε και το επίπεδό του, είναι πολύ υψηλά. Χαίρονται που είναι εδώ, χαίρονται για τους στόχους που έχουμε θέσει. Χαίρομαι που θα τους δω μετά από μεγάλο διάστημα, αλλά όταν ξεκινάει η προετοιμασία αρχίζει ο πονοκέφαλος.»

Το αν έχει αλλάξει κάτι συγκριτικά με όταν πρωτοξεκίνησε στην Εθνική:

«Έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις του κόσμου απέναντί μας και εμείς οι ίδιοι στους εαυτούς μας. Η παρουσία μας στα προηγούμενα παιχνίδια που προβιβαστήκαμε στη League A του Nations League.

Δώσαμε ενδιαφέροντα παιχνίδια κι αυτό άλλαξε. Έχουμε δώσει μεγάλες υποσχέσεις, έχουν δημιουργηθεί δικαίως μεγάλες προσδοκίες για την Εθνική. Είμαστε σε ένα καλό σημείο και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι.»

Για το αν αντιλαμβάνεται τη σπίθα για πρόκριση:

«Το θέμα είναι οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί. Είναι μεγάλη πρόκληση το τρίμηνο που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με πέρυσι στο Nations League. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, οι προσδοκίες είναι μεγάλες.

Είναι σημαντικό και για τους ίδιους τους παίκτες να αγωνιστούν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν έγινε ξαφνικά τώρα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η σταθερότητα που έχει μια ομάδα.

Μπορούμε να μιλάμε ώρες για στόχους και πιθανότητες, όμως πρέπει να παίξουμε σωστά. Μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα με βάση τη δουλειά που έχουμε κάνει. Έχουμε καλή διάθεση, αλλά οι λεπτομέρειες είναι στη διαδικασία αυτών των μηνών για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την πορεία μας.»