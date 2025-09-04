Logo Image

Αύριο στην Ελλάδα για τον Άρη ο Χιμένεθ

Αθλητικά

Ο έμπειρος προπονητή θα πιάσει αμέσως δουλειά, καθώς μετά την διακοπή του πρωταθλήματος ακολουθεί ο Ατρόμητος στο Περιστέρι

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα αντικαταστήσει τον Μαρίνο Ουζουνίδη στον πάγκο του Άρη, με τον Ισπανό τεχνικό να αναμένεται αύριο (5/9) στην Ελλάδα για να υπογράψει στους Θεσσαλονικείς.

Ο έμπειρος προπονητής, γνωστός από τη θητεία του στην ΑΕΚ, θα πιάσει αμέσως δουλειά, καθώς μετά την διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ακολουθεί ο Ατρόμητος εκτός έδρας.

Αναφορικά με το επιτελείο του, τον Χιμένεθ θα πλαισιώσουν τέσσερις συνεργάτες τους οποίους θα φέρει ο ίδιος για να τον συνδράμουν στις προπονήσεις και την τακτική.

