Χάντμπολ: Απεβίωσε ο Γιώργος Αλικάκος

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως της Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του επί σειρά ετών προέδρου της, Γιώργου Αλικάκου.

Ο Γιώργος Αλικάκος ήταν από τους πρωτεργάτες του αθλήματος στην Ελλάδα και το 1976, μαζί με τους Δήμο Μαγκλάρα και Μιλτιάδη Μπουφίδη, έκαναν την αίτηση στον ΣΕΓΑΣ για την ίδρυση του πρώτου τμήματος χάντμπολ για λογαριασμό του Άφοβου Αθηνών, ενώ στη συνέχεια ήταν και μέλη της πρώτης διοικούσας επιτροπής του αθλήματος.

Ήταν ο αρχηγός αποστολής της πρώτης Εθνικής Ανδρών που πήρε μέρος στη Βαλκανιάδα του Λόβετς το 1979 και δεύτερος πρόεδρος της ΟΧΕ, μετά τον Μιλτιάδη Μπουφίδη.

Από το 1976 έως το 1997 διατέλεσε πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας της ΟΧΕ, τα περισσότερα εξ’ αυτών πρόεδρος με μικρά διαλλείματα, στα οποία ανέλαβαν οι Κωστής Γραμματικόπουλος και Γιώργος Χαλκίδης.

Υπήρξε επί σειρά ετών μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (1993-2001, 2013-2024) και πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝΟΑ) την περίοδο 2017-2024, μέλος του ΔΣ του ΟΑΚΑ επί 20 χρόνια, ενώ μετά την ενασχόλησή του με το χάντμπολ διατέλεσε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου.

Για την απώλεια του Γιώργου Αλικάκου έκανε την ακόλουθη δήλωση ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και α΄ αντιπρόεδρος της ΕΟΕ, Στέλιος Αγγελούδης:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα το θάνατο του επί σειρά ετών προέδρου της ΟΧΕ Γιώργου Αλικάκου. Στη πολύχρονη γνωριμία μας η σχέση μας πέρασε από πολλές διακυμάνσεις, ως αντίπαλος στις εκλογές της Ομοσπονδίας συγκρουστήκαμε και διαφωνήσαμε, αλλά ως συνάδελφος στην ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συνεργαστήκαμε και μάλιστα τις περισσότερες φορές ήταν ισχυρός σύμμαχος στις διεκδικήσεις υπέρ του χάντμπολ.

Του αναγνωρίζω την αγάπη του για το άθλημα και τον τιμώ για την προσφορά του, ειδικά τα πρώτα πολύ δύσκολα χρόνια της γέννησης του χάντμπολ στην Ελλάδα. Εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».