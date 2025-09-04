Logo Image

UEFA: Μερικό κλείσιμο της OPAP Arena εναντίον της Αμπερντίν

Αθλητικά

UEFA: Μερικό κλείσιμο της OPAP Arena εναντίον της Αμπερντίν

Menelaos Myrillas / SOOC

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ενεργοποίησε την -υπό αναστολή- ποινή που είχε επιβληθεί στους «κιτρινόμαυρους» στις 30 Ιουλίου

Ακόμα μια τιμωρία ήρθε από την UEFA για την ΑΕΚ, αυτή τη φορά για άναμμα πυρσών από οπαδούς της Ένωσης στον αγώνα με την Άντερλεχτ για το Conference League.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ενεργοποίησε την -υπό αναστολή- ποινή που είχε επιβληθεί στους «κιτρινόμαυρους» στις 30 Ιουλίου, με κλείσιμο των θυρών 19, 21, 23, 25 της βόρειας εξέδρας στην OPAP Arena.

Το συγκεκριμένο διάζωμα διάζωμα θα παραμείνει κλειστό στον επόμενο αγώνα της ΑΕΚ, απέναντι στην Αμπερντίν στις 23 Οκτωβρίου, για τη 2η αγωνιστική στη League Phase της διοργάνωσης.

Ταυτόχρονα, η UEFA επέβαλε ξανά την ίδια ποινή στην ΑΕΚ, με διετή αναστολή και (συνολικό) πρόστιμο 86.000 ευρώ για πέντε παραπτώματα που καταγράφηκαν στο ματς με τους Βέλγους.

Αυτά ήταν το άναμμα των πυρσών (30.000), οι μπλοκαρισμένοι διάδρομοι (18.000), η χρήση λέιζερ (18.000), η μετάδοση μηνύματος που δεν συνάδει με τους κανονισμούς της UEFA (17.500) και η εισβολή στον αγωνιστικό χώρο (2.500) μετά τη λήξη.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube