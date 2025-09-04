UEFA: Μερικό κλείσιμο της OPAP Arena εναντίον της Αμπερντίν

Ακόμα μια τιμωρία ήρθε από την UEFA για την ΑΕΚ, αυτή τη φορά για άναμμα πυρσών από οπαδούς της Ένωσης στον αγώνα με την Άντερλεχτ για το Conference League.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ενεργοποίησε την -υπό αναστολή- ποινή που είχε επιβληθεί στους «κιτρινόμαυρους» στις 30 Ιουλίου, με κλείσιμο των θυρών 19, 21, 23, 25 της βόρειας εξέδρας στην OPAP Arena.

Το συγκεκριμένο διάζωμα διάζωμα θα παραμείνει κλειστό στον επόμενο αγώνα της ΑΕΚ, απέναντι στην Αμπερντίν στις 23 Οκτωβρίου, για τη 2η αγωνιστική στη League Phase της διοργάνωσης.

Ταυτόχρονα, η UEFA επέβαλε ξανά την ίδια ποινή στην ΑΕΚ, με διετή αναστολή και (συνολικό) πρόστιμο 86.000 ευρώ για πέντε παραπτώματα που καταγράφηκαν στο ματς με τους Βέλγους.

Αυτά ήταν το άναμμα των πυρσών (30.000), οι μπλοκαρισμένοι διάδρομοι (18.000), η χρήση λέιζερ (18.000), η μετάδοση μηνύματος που δεν συνάδει με τους κανονισμούς της UEFA (17.500) και η εισβολή στον αγωνιστικό χώρο (2.500) μετά τη λήξη.