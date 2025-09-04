Eurobasket 2025: Νίκη και πρωτιά θέλει η Εθνική απέναντι στην Ισπανία – Τα σενάρια για την κατάταξη στον όμιλο

Τον «κακό της δαίμονα» την Ισπανία αντιμετωπίζει η Εθνική Μπάσκετ στη Λεμεσό, στις 21.30.

Η «επίσημη αγαπημένη», μετά την ήττα από τη Βοσνία, θέλει τη νίκη απέναντι στη «Φούρια Ρόχα» που θα της χαρίσει την κατάληψη της πρώτης θέσης, χωρίς να εξαρτάται από άλλα αποτελέσματα.

Οι Ισπανοί, από την άλλη θέλουν οπωσδήποτε νίκη, αφού βάσει σεναρίων μπορεί ακόμη και να αποκλειστούν από τη συνέχεια του τουρνουά.

Η ήττα από τη Βοσνία έβαλε σε… περιπέτειες την εθνική ως προς τη θέση που θα καταλάβει στον 3ο όμιλο και από την οποία θέση θα εξαρτηθεί ποια ομάδα από τον 4ο Όμιλο θα βρει απέναντί της στο νοκ άουτ χιαστί ματς της φάσης των «16».

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει αυτή τη φορά στη διάθεσή του, απέναντι στην Ισπανία, τον σούπερ σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Από πρώτοι έως… τέταρτοι

Όσον αφορά στα σενάρια για τις θέσεις που μπορεί να καταλάβει η εθνική στον 3ο όμιλο (έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «16» ήδη μετά τη νίκη επί της Γεωργίας) ισχύουν τα εξής:

1η θέση: Με νίκη επί της Ισπανίας

2η θέση: Με ήττα από την Ισπανία έως 27 πόντους και παράλληλα νίκες της Ιταλίας επί της Κύπρου και της Γεωργίας επί της Βοσνίας

3η θέση: Αν ηττηθεί με 28+ πόντους από την Ισπανία και η Ιταλία επικρατήσει της Κύπρου και η Γεωργία της Βοσνίας

4η θέση: Αν ηττηθεί από την Ισπανία και ηττηθεί η Ιταλία από την Κύπρο και η Βοσνία από τη Γεωργία

Την ίδια ώρα το χειρότερο σενάριο για την Ισπανία, το οποίο δεν θέλουν ούτε να σκεφτούν οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο, είναι να μείνει εκτός των «16». Αυτό θα συμβεί με ήττα της Ισπανίας από την Ελλάδα και παράλληλα νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας.

Ο όμιλος της Ελλάδας διασταυρώνεται με τον Δ’ Όμιλο που λαμβάνουν μέρος οι: Γαλλία, Πολωνία, Σλοβενία, Ισραήλ, Βέλγιο και Ισλανδία.

Φάση των «16»

6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία – Λετονία

Τουρκία – Σουηδία

Γερμανία – Πορτογαλία

Σερβία – Φινλανδία

7 Σεπτεμβρίου

Γ1 – Δ4

Δ2 – Γ3

Γ2 – Δ3

Δ1 – Γ4