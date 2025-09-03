Logo Image

Φυλάκιση σε οπαδό της Εσπανιόλ για ρατσιστική επίθεση στον Ι. Γουίλιαμς

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει αρχικά διετή ποινή φυλάκισης αλλά κατέληξαν σε συμβιβασμό με την πλευρά του κατηγορούμενου

Δικαστήριο της Βαρκελώνης επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους σε άτομο που κατηγορήθηκε για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του επιθετικού της Αθλέτικ Μπιλμπάο Ινιάκι Γουίλιαμς, σε αγώνα με την Εσπανιόλ το 2020.

Ο θεατής, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, φέρεται να προέβη σε ρατσιστικές χειρονομίες και να απηύθυνε κραυγές μαϊμούς εναντίον του μεγαλύτερου από τους αδελφούς Γουίλιαμς.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει αρχικά διετή ποινή φυλάκισης αλλά κατέληξαν σε συμβιβασμό με την πλευρά του κατηγορούμενου, ο οποίος αποδέχθηκε παράλληλα την επιβολή προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για τρία χρόνια, καθώς και πενταετή απαγόρευση εργασίας στην εκπαίδευση και σε τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Στην Ισπανία, ποινές φυλάκισης κάτω των δύο ετών συνήθως δεν εκτίονται, εφόσον δεν αφορούν βίαια εγκλήματα και ο δράστης δεν έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

Πηγή: Reuters

