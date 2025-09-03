Αντίστροφη μέτρηση για τους εθνικούς αγώνες εργασιακού αθλητισμού

Για 13η χρονιά ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας θα διοργανώσει τη μεγαλύτερη συνάντηση εργασιακού αθλητισμού στην Ελλάδα.

Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου, στο Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού θα διεξαχθούν οι εθνικοί αγώνες εργασιακού αθλητισμού. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 14 αθλήματα και οι δηλώσεις συμμετοχών θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Στόχος των διοργανωτών είναι η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής στους χώρους εργασίας, η ενίσχυση της συνεργασίας και η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος.

Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι από επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς από όλη την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε δημοφιλή αθλήματα, να διασκεδάσουν και να ανταλλάξουν απόψεις.

Στο αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα αθλήματα: Aquathlon, Athens Company Run (3 χλμ. SportsWalk – χωρίς χρονομέτρηση, 5 χλμ. και 10 χλμ.), Backgammon (αγωνιστικό τάβλι), μπάσκετ 5Χ5 και 3Χ3, σκάκι, Hado, πινγκ-πονγκ, κολύμβηση (Ολυμπιακό Χωριό), πετάνγκ (Άλσος Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο), ποδόσφαιρο 7Χ7 (Renti Arena Soccer Club), τένις και πάντελ, μπόουλινγκ (Strike Bowling Center), μπιτς βόλεϊ (iBeach Volleyball Club).

Αυτή τη χρονιά, οι εθνικοί αγώνες εμπλουτίζονται με δυναμικά και καινοτόμα αθλήματα που φέρνουν φρέσκια ενέργεια στη διοργάνωση.

Το Aquathlon συνδυάζει κολύμβηση και τρέξιμο σε έναν συναρπαστικό αγώνα αντοχής, το Hado εισάγει την τεχνολογία της μικτής πραγματικότητας στον αθλητισμό, ενώ το αγωνιστικό τάβλι δίνει ραντεβού με τη στρατηγική και την παράδοση.

Το πάντελ ανεβάζει τον πήχη καθώς πρόκειται για ένα άθλημα που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο ενώ διεκδικεί την είσοδό του και στο Ολυμπιακό πρόγραμμα του 2032.

Η διοργάνωση αποτελεί σταθερό θεσμό στον εργασιακό αθλητισμό και προσφέρει τη δυνατότητα άθλησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την ευεξία.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας, μέσα από ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές δράσεις, στο πλαίσιο τους εργασιακού περιβάλλοντος.

Αποτελεί ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού (EFCS & WFCS), καθώς επίσης της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργαζομένων και Ερασιτεχνών στον Αθλητισμό (CSIT) ​και λειτουργεί στην Ελλάδα υπό την αιγίδα τους.

Είναι πιστοποιημένος Οργανισμός από τη γενική γραμματεία Αθλητισμού και του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ως φορέας υλοποίησης δράσεων «Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής».