Ταμπόρδα: Ο Παναθηναϊκός είναι σύλλογος σεβαστός σε όλο τον κόσμο

Ο Βισέντε Ταμπόρδα, στην πρώτη συνέντευξή του στον Παναθηναϊκό, μίλησε στο διαδικτυακό κανάλι της νέας ομάδας του και χαρακτήρισε το «τριφύλλι» ως έναν «πολύ μεγάλο σύλλογο», τον οποίο «σέβονται σε όλο τον κόσμο».

Ο Αργεντινός μέσος αναφέρθηκε αρχικά στο ιστορικό της μετακίνησής του στην Ελλάδα. «Πληροφορήθηκα για το ενδιαφέρον πριν μερικές μέρες. Μόλις το έμαθα δεν είχα καμία αμφιβολία να έρθω. Είναι πολύ μεγάλος σύλλογος κι αποτελεί πρόκληση για μένα. Γι’ αυτό αποδέχτηκα την πρόκληση», είπε.

«Πολύς κόσμος μου μίλησε για τους Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι είναι παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο. Αυτό μου θυμίζει την Αργεντινή, γιατί οι φίλαθλοι είναι παρόμοιοι. Είναι ένας σύλλογος πολύ μεγάλος, τον οποίο σέβονται σε όλο τον κόσμο, οπότε κι αυτό ήταν κάτι που με παρακίνησε».

Κληθείς να σκιαγραφήσει το αγωνιστικό προφίλ του, απάντησε: «Μου αρέσει να επιτίθεμαι, να έχω την μπάλα και να φτάνω στην αντίπαλη περιοχή. Όταν η ομάδα δεν έχει την μπάλα θα γίνομαι ο πρώτος αμυντικός. Για να την ξανακερδίσω και να αντεπιτεθώ. Στο σύλλογο που βρισκόμαστε πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις ευθύνες και να πρωταγωνιστούμε σε όλα τα παιχνίδια».

Ως προς τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό, επισήμανε: «Κυρίως θα ήθελα να προσαρμοστώ στην πόλη. Να μάθω λίγο τη γλώσσα καθώς και τους χώρους του συλλόγου. Αυτό θα είναι βασικό ώστε να μπορέσω να λειτουργήσω καλά στον αγωνιστικό χώρο. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω και να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου για τους στόχους που έχει ο σύλλογος και να τους υλοποιήσουμε ως ομάδα».

Όσο για το μήνυμά του στους φίλους της νέας ομάδας του; «Να μείνουν ήσυχοι, γιατί το μόνο που μπορούμε να εγγυηθούμε η ομάδα κι εγώ είναι πίεση, ένταση, μάχη και δέσμευση ότι θα φεύγουν χαρούμενοι μετά τους αγώνες».