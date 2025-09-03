Ποντένσε: Χαρούμενος που επέστρεψα σπίτι

Οι πρώτες δηλώσεις του Ντανιέλ Ποντένσε, στην τρίτη θητεία του Πορτογάλου άσου με την ερυθρόλευκη φανέλα, ήρθαν με μια ανάρτηση στο Instagram από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Η ανακοίνωση της απόκτησής του έγινε μόλις χθες, με τον βραχύσωμο επιθετικό να έρχεται δανεικός από τη σαουδαραβική Αλ Σαμπάμπ για να προσδώσει το απρόβλεπτο στοιχείο στη γραμμή κρούσης του πρωταθλητή.

«Γεια σε όλους! Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα σπίτι, ανυπομονώ να σας δω όλους ξανά και να πετύχουμε ακόμη περισσότερα μαζί! Πάμε Ολυμπιακέ», υπογράμμισε ο Ποντένσε.

Την περίοδο 2023-24 ο Πορτογάλος ήταν βασικό μέλος της ομάδας που εξέπληξε την Ευρώπη κατακτώντας το Conference League.