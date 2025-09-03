Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα από τη League Phase ως τον τελικό

Διενεργήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η ηλεκτρονική κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας 2025-26, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με αυτό τον τρόπο.

Λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων ο αγώνας του Ολυμπιακού δεν θα διεξαχθεί την πρώτη αγωνιστική, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν θα διεξαχθούν τη δεύτερη αγωνιστική οι αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Τα τρία αυτά παιχνίδια είναι τα μοναδικά που θα πραγματοποιηθούν την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Ως προς το σύστημα διεξαγωγής που είναι πλήρως ανανεωμένο με νέο φορμάτ, κάθε ομάδα θα δώσει στη League Phase 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από κάθε ένα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40.

Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Το πλήρες πρόγραμμα του Κυπέλλου, από τη League Phase έως τον τελικό:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16-18 Σεπτεμβρίου)

Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη-Βόλος

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

Μαρκό-ΑΕΛ

ΟΦΗ-Καβάλα

Παναθηναϊκός-Καλλιθέα

Παναιτωλικός-Άρης

Αιγάλεω-ΑΕΚ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23-25 Σεπτεμβρίου)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός

ΑΕΛ-Λεβαδειακός

Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός

Καλλιθέα-ΟΦΗ

Άρης-Μαρκό

Βόλος-Ατρόμητος

Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω

Καβάλα-Κηφισιά

Ηρακλής-Ηλιούπολη

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (28-30 Οκτωβρίου)

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη-ΑΕΚ

Κηφισιά-Καλλιθέα

Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης

Ολυμπιακός-Βόλος

ΟΦΗ-Ηρακλής

Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ-ΑΕΛ

Αιγάλεω-Άρης

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2-4 Δεκεμβρίου)

ΑΕΚ-ΟΦΗ

ΑΕΛ-Ατρόμητος

Αστέρας Τρίπολης-Ηλιούπολη

Καλλιθέα-Καβάλα

Άρης-ΠΑΟΚ

Βόλος-Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός

Μαρκό-Λεβαδειακός

Ηρακλής-Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός-Κηφισιά

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16-18 Δεκεμβρίου)

Καβάλα-Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-Ηρακλής

ΠΑΟΚ-Μαρκό

PLAY-OFF (6-8 Ιανουαρίου)

1. 5ος-12ος

2. 6ος-11ος

3. 7ος-10ος

4. 8ος-9ος

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (13-15 Ιανουαρίου)

1ος-Νικητής 4

2ος-Νικητής 3

3ος Νικητής 2

4ος-Νικητής 1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (2-4 & 10-12 Φεβρουαρίου)

Νικητής Προημιτελικού 1-Νικητής Προημιτελικού 4

Νικητής Προημιτελικού 2-Νικητής Προημιτελικού 3

ΤΕΛΙΚΟΣ – 25 Απριλίου 2006 – ΟΑΚΑ