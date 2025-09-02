Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου: Διοργανωτές και ιστιοπλόοι ανανέωσαν το ραντεβού για την επόμενη χρονιά

Με μία ωραία τελετή, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, ολοκληρώθηκε ο «58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι.Β. Γουλανδρής”».

Ο ιστορικός όμιλος άνοιξε, για δεύτερη φορά στον 21ο αιώνα, τους πανέμορφους κήπους του και, με θέα τη θάλασσα, διοργανωτές και αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να σχεδιάσουν την επόμενη διοργάνωση, η οποία, όπως υποσχέθηκαν, θα είναι ακόμα καλύτερη.

Οι ιστιοπλόοι αναφέρθηκαν στη φιλοξενία των κατοίκων της Άνδρου και στις ωραίες στιγμές που πέρασαν κάνοντας ιστιοπλοΐα στις γεμάτες αγωνιστικές προκλήσεις ιστιοδρομίες.

«Αν η φετινή διοργάνωση ήταν καλή, του χρόνου και τα επόμενα χρόνια θα δείτε τι σημαίνει καλύτερη. Ο Αγώνας έγινε 58 ετών αλλά, στα τελευταία χρόνια, έχουμε την ευκαιρία με έναν εξαιρετικό συνεργάτη που καινοτομεί και αυτός στην καθημερινότητά του, την Eurobank, να τολμήσουμε κάτι καινούριο: να ενώσουμε δύο άκρες του Αιγαίου, δύο νησιά με σπουδαία ναυτική ιστορία: τη Χίο με την Άνδρο», δήλωσε ο έφορος ναυταθλητισμού του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, Στρατής Ανδρεάδης.

Η φιλοξενία των κατοίκων της Άνδρου αποτελεί ένα από τα συστατικά επιτυχίας της διοργάνωσης. Όλοι οι αγωνιζόμενοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στον 58ο αγώνα. Σας υποσχόμαστε ότι κάθε χρονιά ο αγώνας θα είναι και καλύτερος. Σας περιμένουμε του χρόνου και με άλλες πιο πρωτότυπες ιδέες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου, Φαίδων Ταμβακάκης.

Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε ορόσημο για την ελληνική ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας καθώς για πρώτη φορά, η Eurobank έγινε naming partner του Αγώνα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολυετή της σχέση με την ελληνική ιστιοπλοΐα και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της επιλογή να στηρίζει αθλητικές δράσεις με διαχρονική αξία και διεθνή απήχηση.