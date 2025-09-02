Logo Image

Γκρούγιτς: Το πιο σημαντικό είναι να κατακτήσουμε τίτλους

Ο Σέρβος μέσος μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΑΕΚ θέτοντας προσωπικό στόχο να βελτιώσει το παιχνίδι του και να βοηθήσει το σύλλογο να κατακτήσει τίτλους

Ανυπόμονος να ξεκινήσει προπονήσεις με την ΑΕΚ δήλωσε ο Μάρκο Γκρούγιτς, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωσή του από τους «κιτρινόμαυρους».

Ο Σέρβος μέσος μίλησε στο επίσημο κανάλι του συλλόγου, θέτοντας ως προσωπικό στόχο να βελτιώσει το παιχνίδι του και να βοηθήσει το νέο σύλλογό του να κατακτήσει τίτλους.

«Νιώθω πολύ χαρούμενος και προνομιούχος να βρίσκομαι σε αυτό το γήπεδο, να έχω την ευκαιρία να είμαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ. Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική να είμαι μέρος του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια», υπογράμμισε.

«Ανυπομονώ να συναντήσω τους συμπαίκτες και τον προπονητή όταν επιστρέψουμε στις προπονήσεις και φυσικά ανυπομονώ να συναντήσω και τους οπαδούς μας σε αυτό το εκπληκτικό στάδιο», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, να βοηθήσω την ομάδα, αυτός είναι ασφαλώς ο πρώτος στόχος. Οπωσδήποτε να βελτιώσω το παιχνίδι μου σε όλους τους τομείς. Και, αυτό που είναι το πιο σημαντικό, να κατακτήσουμε τίτλους».

Όταν πληροφορήθηκε ότι τα γενέθλιά του συμπίπτουν με την ημερομηνία ίδρυσης της ΑΕΚ, ο πρώην παίκτης της Πόρτο δήλωσε έκπληκτος.

«Ναι; Στις 13 Απριλίου; Δεν το ήξερα! Καταπληκτικό! Είναι μια σύμπτωση που δεν ήξερα και με κάνει ακόμη πιο χαρούμενο τώρα», είπε.

