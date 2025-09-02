Η Premier League ξόδεψε περισσότερα από La Liga, Bundesliga, Serie A και Ligue 1 μαζί!

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος του 2025 ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, με μερικές από τις πιο σημαντικές συμφωνίες να καταγράφονται τις τελευταίες ώρες της: από τον Ακάντζι στην Ίντερ ως τον Ραμπιό στη Μίλαν και τη διπλή υπογραφή των Οπεντά και Ζεγκρόβα στη Γιουβέντους.

Αλλά γι΄ άλλη μια φορά ήταν η Premier League που κυριάρχησε, ακόμη και την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής σεζόν. Πράγματι, η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή συμφωνία της καλοκαιρινής περιόδου και μία από τις πιο σημαντικές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Οι Reds πρόσθεσαν τον Σουηδό επιθετικό Αλεξάντερ Ισάκ από τη Νιούκαστλ στο ρόστερ του Άρνε Σλοτ για 125 εκατομμύρια λίρες (144 εκατομμύρια ευρώ), ενώ σε μια ακόμη σημαντική μεταγραφή η Μάντσεστερ Σίτι υπέγραψε τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, μετά τη λήξη του συμβολαίου του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιταλίας με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αυτές οι δύο τελευταίες μεταγραφές διεύρυναν το χάσμα μεταξύ της Premier League και των άλλων τεσσάρων κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (Serie A, Bundesliga, La Liga και Ligue 1).

Πράγματι, η κορυφαία αγγλική κατηγορία έκλεισε την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο του 2025, σύμφωνα με το Transfermarkt, με συνολική δαπάνη 3,56 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό το ποσό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις πωλήσεις, οι οποίες απέφεραν λίγο πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας ένα αρνητικό υπόλοιπο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Μια επίδοση που συνιστά ρεκόρ αριθμών στην Ευρώπη, με την Premier League να ξοδεύει περισσότερα από τα άλλα τέσσερα κορυφαία πρωταθλήματα μαζί!

Στη δεύτερη θέση της ειδικής κατάταξης για τις μεταγραφικές δαπάνες βρίσκεται η Serie A, το μόνο πρωτάθλημα μαζί με τα αγγλικό που ξεπέρασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, φτάνοντας τα 1,19 δισ. Αλλά αυτά τα έξοδα αντισταθμίστηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα έσοδα, που ανήλθαν σε 1,10 δισ.

Η Bundesliga συμπληρώνει την πρώτη τριάδα όσον αφορά τα έσοδα από μεταγραφές. Οι 18 γερμανικοί σύλλογοι δαπάνησαν 856 εκατομμύρια ευρώ αλλά κέρδισαν 1,03 δισ., με αποτέλεσμα ένα πλεόνασμα άνω των 170 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά η κίνηση στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

Premier League: 3,56 δισ. ευρώ δαπάνες – 2,04 δισ. κέρδη: -1,52 δισ. υπόλοιπο

Serie A: 1,19 δισ. δαπάνες – 1,10 δισ. κέρδη: -90 εκ. υπόλοιπο

La Liga: 682 εκ. δαπάνες – 635 εκ. κέρδη: -47 εκ. υπόλοιπο

Bundesliga: 856 εκ. δαπάνες – 1,03 δισ. κέρδη: +174 εκ. υπόλοιπο

Ligue 1: 636 εκ. δαπάνες – 974 εκ. κέρδη: +338 εκ. υπόλοιπο

Διευρύνοντας το βλέμμα πέρα ​​από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα πρέπει να αναφέρουμε τη Saudi Pro League, την κορυφαία κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αυτό το καλοκαίρι καλωσόρισε πολλούς παίκτες από την Ευρώπη: από τον Τεό Ερναντέζ στην Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντσάγκι μέχρι το δίδυμο Ζοάο Φέλιξ – Κομάν στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Σαουδική Pro League δαπάνησε πάνω από 473 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, εισπράττοντας μόλις 131 εκατομμύρια με αρνητικό υπόλοιπο άνω των 340 εκατομμυρίων ευρώ.

Η τουρκική Super Lig κατέγραψε επίσης το ίδιο αποτέλεσμα, με την αγορά του Βίκτορ Όσιμεν από τη Γαλατασαράι. Η κορυφαία κατηγορία της Τουρκίας δαπάνησε 315 εκατομμύρια ευρώ με έσοδα 163 εκατομμυρίων, με αποτέλεσμα αρνητικό υπόλοιπο 152 εκατομμυρίων.

Εξετάζοντας όσους κατέγραψαν θετικά ισοζύγια αγοράς, δηλαδή τη Γαλλία και την Bundesliga, η πορτογαλική Liga και η ολλανδική Eredivisie έκλεισαν επίσης με θετικά στοιχεία. Η Championship, η δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, υπέστη επίσης την ίδια μοίρα. Αναλυτικά οι λίγκες που συμπληρώνουν το Top-10:

Saudi Pro League: 473 εκατομμύρια ευρώ δαπάνες – ​​131 εκ. κέρδη: υπόλοιπο -340 εκ.

Liga Portugal: 335 εκ. δαπανήθηκαν – ​​352 εκ. κέρδη: υπόλοιπο +17 εκ.

Turkish Super Lig: 315 εκ. ευρώ δαπάνες – ​​163 εκ. κέρδη: υπόλοιπο -52 εκ.

Championship (Β΄ Εθνική Αγγλίας): 310 εκ. δαπάνες – 427 εκ. κέρδη: υπόλοιπο +117 εκ.

Eredivisie: 208 εκ. δαπάνες – 362 εκ. κέρδη: υπόλοιπο +154 εκ.

